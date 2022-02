Je až s podivem, že při takovém průchoďáku, jedno z utkání dovedli do vítězného konce. Vervu udolali po prodloužení, když hasili požár za pět minut šedesát…

Zápas ve Vítkovicích (1:4) se Dynamu nevyvedl ani střelecky. On si také člověk o útočné síle na ostravském ledě nemohl dělat nějaké závratné iluze. Východočechům chyběli tři klíčoví útočníci. První, druhý a čtvrtý v klubové tabulce střelců.

Pardubický obránce Jan Zdráhal.Zdroj: Ladislav Adámek/HC Dynamo Pardubice

A tak ve Vítkovicích situaci zachraňoval obránce Jan Zdráhal. Pohříchu za stavu 0:3 a hlavně až v 50 minutě..

„Nasazení bylo, měli jsme střely. Do zakončení jsme se tlačili. Soupeř má urostlé obránce, věděli jsme, že to bude těžké. A to se potvrdilo. Chyběla lepší clona, lepší střela,,“ tvrdí Zdráhal.

„Chtěli jsme hrát co nejdéle na 0:0, protože v posledních zápasech jsme dostali dost branek. Jenže jsme inkasovali smolný gól.“

Ve svých řadách musel oželet účasti vele zkušeného Jana Koláře a talentovaného Michala Hrádka.

„Je to pro nás ztráta, Oba dva jsou defenzivní beci. V oslabeních by se hodili.

Právě v oslabeních obdržel jeho tým dva góly.

„Nejdříve došlo k odrazu, a ve druhém případě jeden z našich kluků zlomil hůl, takže měli de facto přesilovku pět na tři,“ poznamenává.

Zásobník bez nábojů

Náboj číslo 1: Anthony Camara (22 gólů) si odpykával druhou polovinu disciplinárního trestu dvou zápasů po faulu na sparťana Vladimíra Sobotku.

Náboj číslo 2: Robert Říčka (20 gólů). Ještě než ho kanadský šerif přeskočil, byl nejlepším střelcem týmu i celé extraligy. Od utkání v Liberci je ale na „neschopence“.

Náboj číslo 3: Matěj Blümel (11 gólů). Jediný „čistokrevný“ Pardubák na olympijských hrách. Pravda, zatím ve stavu čekatelů, ale není vyloučeno, že se na ledě v Pekingu objeví nejen na tréninku ale i v ostrém zápase.