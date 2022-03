Dynamo si s Berany poradilo. Východočeská pomoc ale nevyšla

Poslední zápas. Berani se loučí s extraligou. Dynamo sice dokázalo přesvědčivě porazit Zlín, ale České Budějovice vydolovaly bod v Hradci Králové a přímo do čtvrtfinále tak míří Motor. To neznamená, že Pardubičtí hází flintu do žita!

Jasné vítězství s posledním Zlínem. Pardubice po osmi zápasech zabraly. | Foto: Ladislav Adámek

Pardubičtí začali zápas aktivněji. První velikou šanci měl Říčka, který pálil na Hufa od mantinelu, ale ten střelu dokázal zlikvidovat. Domácí Frodla prověřili až v patnácté minutě, kdy musel chytit dělovku Okála. Jednička se na světelné tabuli stihla rozsvítit ještě v úvodní dvacetiminutovce. Kousal vybojoval puk za brankou Zlína, přihrál Říčkovi a ten zakončil do pravého rohu branky. První šanci ve druhé třetině si hosté vytvořili v polovině hrací doby, když Matýs střílel do téměř prázdné klece. Huf byl ale pohotovým zákrokem proti. Zbytek třetiny se spíše odehrával před brankovištěm Hufa, který vše pochytal. V úvodu třetí části se trefil Musil a navýšil stav na 2:0 pro svůj tým.Hezkou branku zaznamenali hosté poté, co Říčka vyškolil beka a přihrál Košťálkovi, jenž puk za záda Hufa dotlačil. Domácí sice měli možnost dvou přesilovek, ale využít je nedokázali. Zlín se loučí s extraligou prohrou a příští rok je čeká Chance liga. PSG Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Branky a nahrávky: 18. Říčka (R. Kousal), 41. A. Musil (Říčka), 50. Košťálek (Říčka, Cienciala) Rozhodčí: Pešina, Veselý – Ganger, Klouček. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 3543. PSG Berani Zlín: Huf – M. Novotný, Kubiš, Suhrada, O. Němec, Kunst, Hamrlík, Riedl – Honejsek, Makarenko, Zabusovs – Köhler, R. Veselý, Okál – Vopelka, P. Sedláček, Fryšara – Chludil. HC Dynamo Pardubice: Frodl – J. Mikuš, J. Zdráhal, O. Vála, Košťálek, J. Kolář, Hrádek, Petgrave – Paulovič, Poulíček, A. Musil – Říčka, R. Kousal, Cienciala – Koffer, Anděl, O. Rohlík – T. Urban, Kaut, Matýs.