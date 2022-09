Hokejisté Dynama shánějí střelný prach. Chystají se na čaroděje Konráda

Do třetice už to nevyšlo a také ani do třetice to nevyšlo… Pardubičtí hokejisté dotáhli proti Mladé Boleslavi třetí utkání ze čtyř do nastaveného času. Ano, opravdu je nutné použít slovesa dotáhnout, protože to byli oni, kdo dorovnával nepříznivý stav v poslední třetině. A druhé rozuzlení úvodního souvětí? Dynamo ani napotřetí během měsíce nevyzrálo na celek z města automobilů, když si vyzkoušelo třetí možnou prohru. A znovu nejtěsnějším rozdílem. V Letních hrách padlo doma 0:1 a 1:2 venku po nájezdech a nyní v extralize v enteria areně 2:3 po prodloužení.

Dynamo nestačilo na Mladou Boleslav a poprvé v sezoně prohrálo. | Foto: Ladislav Adámek