Tento zkušený šestapadesáti letý kouč, rodák z Ostrova nad Ohří, má za sebou již několik úspěšných štací. Začátkem nového milénia společně s Jaroslavem Holíkem úspěšně působil u české reprezentace do dvaceti let, když v letech 2000 a 2001 získali dvakrát zlaté medaile na mistrovství světa. Vlastní i zlatou medaili ze seniorského MS 2005 ve Vídni, když působil v realizačním týmu tehdejšího trenéra Vladimíra Růžičky. Postupem času se propracoval v trenéra hlavního, který vedl Litvínov (titul v sezoně 2014/2015) či v posledních letech na velmi úspěšné štaci v Mladé Boleslavi, kde dvakrát se svým týmem došel do semifinále play off extraligy.

Vrabci zase měli jednou pravdu… Tu novinu si cvrlikali už několik dní. Pardubický hokejový klub se rozhodl pro změnu na trenérské židli. Po včerejšku, už zástupci ptačí říše odhalené tajemství, jenom potvrdili zprávu, že Dynama se nově ujme bývalý mladoboleslavský kouč Radim Rulík.

„Cesta hledání nového trenéra byla trochu trnitá. Jsem rád, že se nám podařilo získat do Dynama trenéra, který má zkušenosti, který dosáhl úspěchů. Navíc je to výborný člověk. Mám z jeho angažování velkou radost a už se těším na spolupráci. Věřím, že tady s námi bude po celou dobu smlouvy a pomůže ke splnění medailových cílů,“ říká většinový vlastník klubu Petr Dědek.

Dva plus jedna… Ne to není rozloha bytu, který Radim Rulík od Dynama dostane. Jedná se o délku kontraktu. Na vysvětlenou dva roky s opcí. Ke spolupráci vybral pardubické odchovance. Po pravé ruce mu bude sedět po finále končící třinecký asistent Marek Zadina, po levé pak Richard Král.

Ano ten Král, který byl odvolán po nesplnění cíle v podobě postupu do semifinále play off. To není v českých hokejových kruzích běžná záležitost. Už třeba kvůli tomu, že se vykopnutý trenér může urazit…

„Probírali jsme několik variant. Nevidím žádný problém, že se Richard přesouvá z pozice hlavního trenéra na asistenta,“ vysvětluje tento nestandardní krok sportovní ředitel Dušan Salfický.

„Svědčí to jen o tom, že jsme se s Richardem Králem nerozešli ve zlém. Nemáme totiž ve zvyku pálit mosty. To je jeden z důvodů, proč Richard nabídku asistenta přijal,“ doplňuje Petr Dědek.

Právě on se musel plácnout přes kapsu a podstoupit buy out. Tedy Radima Rulíka z Mladé Boleslavi vykoupit.

„Nebylo to nic zvláštního, co bych v životě nedělal a co bych nezvládl,“ pousmál se.

Celý záznam z tiskové konference:

Zdroj: Youtube