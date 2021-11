Takhle si to představovali. Dynamo tahalo na ledě nevyzpytatelné Olomouce za delší konec pomyslného hokejového provazu.

Hvězdný domácí útočník David Krejčí se sice zapsal do statistik jednou asistencí, ovšem jinak jej i jeho spoluhráče hosté eliminovali.

Důležitá byla hra při nestejném počtu hráčů na ledové ploše. První tři góly zápasu padly v přesilových hrách a vzešlo z toho pardubické vedení. Před polovinou hrací doby ho navýšil Poulíček ze samostatného úniku, v tomto případě se hrálo pět na pět.

Domácí hokejisté potom dostali šanci zdramatizovat utkání ve dvou početních výhodách, Dynamo je však jednak zvládlo ubránit, jednak to byl znovu Poulíček, kdo při vlastním oslabení z dorážky pět a půl minuty před závěrečnou sirénou definitivně zlomil olomoucký odpor.

V pátek přijede do Pardubic vedoucí Třinec (18:00).

TIPSPORT EXTRALIGA, 28. kolo:

Olomouc – Pardubice 1:4

Fakta – branky a nahrávky: 12. Káňa (Nahodil, Krejčí) – 4. Musil (Mikuš, Říčka), 38. Camara (Říčka), 49. Poulíček (Paulovič, Blümel), 55. Poulíček (Blümel). Rozhodčí: Staňo, Lacina – Komárek, Ondráček. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet). Třetiny: 1:1, 0:1, 0:2.

HC Olomouc: Lukáš – Černý, Ondrušek, Švrček, Rašner, Dujsík, Řezníček, Škůrek – Kucsera, Krejčí, Káňa, Bambula, Knotek, Klimek, Navrátil, Kolouch, Burian, Kunc, Nahodil, Kusko. HC Dynamo Pardubice: Frodl – Mikuš, Nakladal, Košťálek, Robertson, Kolář, Hrádek, Vála – Blümel, Poulíček, Paulovič, Hecl, Musil, Kousal, Camara, Cienciala, Říčka, Rohlík, Anděl, Pochobradský.

Jan Tomajko, trenér HC Olomouc: Dvě třetiny jsme hráli dobře, ale třetí třetinu jsme nezvládli. Po dvou třetinách jsme prohrávali 1:2 a chtěli jsme samozřejmě vyrovnat. Věděli jsme, že Pardubice budou dobře bránit a snažit se chodit do brejků. Dvakrát nám takto ujeli a to by se nám nemělo stávat. Určitě rozhodl třetí gól inkasovaný při naší přesilovce. Musíme to zahrát lépe. Přesilových her jsme dnes měli hodně a měli jsme z nich vytěžit více. Musíme dávat víc než jeden gól na zápas, naše produktivita teď je špatná. Moc jsme se nedostávali ke střelám, málo to dávali do předbrankového prostoru a neměli jsme potřebný hlad.

Richard Král, trenér HC Dynamo Pardubice: Měli jsme slušný začátek zápasu, do prvního gólu jsme měli dobré střídání a byli aktivní. Pak převzala otěže zápasu Olomouc, domácí měli daleko lepší pohyb a vyhrávali osobní souboje. Dostali se do hry třemi přesilovkami v řadě, na které mají šikovné hráče. Při přesilové hře pět na tři nás rozebrali a využili ji. Od poloviny zápasu jsme hru vyrovnali, dokázali jsme se udržet na kotouči, vyhrávali i osobní souboje a lépe se pohybovali. Od té doby už to byl z naší strany slušný výkon, pak jsme se ještě dvakrát dokázali prosadit. Asi rozhodl třetí gól, kdy jsme ujeli v oslabení.