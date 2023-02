Branky: 12. Mandát – 45. Zbořil (Ďaloga), 46. Zaťovič (Šalé), 57. Kollár (Flek). Rozhodčí: Roman Mrkva, Robin Šír. Diváci: 10194. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. HC Dynamo Pardubice: Will (J. Růžička) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka –R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček. HC Kometa Brno: Furch (Čiliak) –Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Fajmon – Ondráček, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil –Vincour (A), Zbořil, Koblížek.

Slavnostní zápas, kdy Dynamo hrálo již jako čerstvý majitel poháru pro vítěze základní části a také za přítomnosti samotného Jaroslava Pouzara byl zahájen státní hymnou, kterou zazpívala Adéla Krátká.

Do sestavy se po několikazápasové pauze vrátil Jan Mandát a byl oceněn bouřlivým potleskem a vyvoláváním jeho jména od pardubických fanoušků.

První necelé čtyři minuty se hrálo bez přerušení, ale výraznější šance nebyla k vidění ani na jedné straně. Kometa v úvodním dějstvím důsledně napadala pardubické hokejisty, což jim činilo problémy v rozehrávce. To Brněnští se do šancí dostávali. Ondráček ale jen při jeho střele Willa "rozchytal".

Ofenzivní podívaná byla k vidění až při první přesilové hře. Při ní dobře mířil nejproduktivnější přesilovkový hráč Pardubic, Peter Čerešňák, ale jeho pokus skončil na těle brankáře hostí. Co ale nevyšlo v přesilové hře, tak vyšlo hned po ní. Radim Rulík poslal do hry čtvrtou formaci a byl to výborný tah. Na kruhu si vzal odložený puk Jan Mandát, který projel obranou a záhy překonal brankáře Furcha mezi betony. Hříšník, kterému bylo již odpuštěno, zapsal první branku po návratu do Tipsport Extraligy.

Ve 14. minutě mohl navýšit skóre Cienciala z dorážky, ale jeho střela skončila vedle brány Furcha. V závěru úvodní části si nejlepší přesilovkový tým (Brno) vysloužil početní výhodu. Branku ale diváci v enteria areně neviděli a do kabin se tak šlo za jednobrankového náskoku domácích.

Druhá část opět byla spíše atraktivní pro fanoušky defenzivního hokeje, minimálně do 8. minuty. To Dynamo zachybovalo ve středním pásmu a osamocený puk si převzal rychlík Jakub Flek, který dělovkou prověřil Willa. Na další dvě minuty Brno zamklo Pardubice v jejich obraném pásmu, ale Roman Will zůstával nadále obezřetný a za pomocí svých spoluhráčů zatím udržel čisté konto. Pardubice se následně osvobodily a začaly opět hrát s pukem na hokejkách. Domácí si na velkou příležitost ve druhých dvacet minutách museli počkat do 38. minuty. Patrik Poulíček vybojoval puk za brankou Dominika Furcha a nabil Zemanovi, jehož střela ale skončila jen na těle brankáře. Nic dalšího již hokej v enteria areně nenabídl a proto se šlo za stejného stavu do kabin.

Třetí část se vůbec nevyvíjela dobře pro svěřence trenéra Rulíka. Kometa totiž otočila stav. Ve 41. minuty se nejprve prosadil Zbořil, jenž ztečoval střelu Ďalogy. Brno i nadále pokračovalo v ofenzivní podívané a zamklo Pardubice v jejich obranném pásmu. To se vyplatilo Martinu Zaťovičovi. Brněnský kapitán využil přihrávku mladíka Šalého naprosto dokonale a překonal Romana Willa. Hosté tak šli poprvé v zápase do těsného vedení.

Dynamo se po druhé obdržené brance ne a ne dostat do větší příležitosti. Naopak Kometa dostala možnost přesilové hry a nutno říct, že vyloučení Zohorny bylo hodně přísné. Brno této příležitosti využilo, když na 3:1 zvyšoval Kollár. Dynamo v posledních dvou minutách šlo do šesti, ale i tak branku nepřidalo a zápas prohrálo 1:3.

Pozápasový program patřil předávání poháru. Ten předal samotný Jaroslav Pouzar do rukou funkcionářů Dynama. Pardubičtí hokejisté se zalekli pověry a na pohár pro vítěze základní části si nesáhli.