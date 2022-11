Rychlá změna plánu

Zkouška ohněm aneb Jedenáctá výhra do série se rodila nejobtížněji. Také proto a možná právě proto, že rytíř Vítek ještě doma nemusel skládat poraženecky zbraně. Až v úterý 22. listopadu.

O to více, když domácí okamžitě přiložili pod kotlem. Gól ze čtyřicáté vteřiny roztrhal na cáry předzápasovou taktiku.

„Vítkovice šly hned v první minutě do vedení, což nikdy není příjemné, ale my jsme se z toho oklepali a první polovinu zápasu jsme byli lepší,“ poukazuje jeden z pardubických asistentů Richard Král.

Jeho slova dokresluje fakt, že hosté během necelé půlminuty otočily bodovým kormidlem na svoji stranu. Do role kapitána ledoborce se pasoval obránce Tomáš Dvořák. Nejdříve vylepšil čísla pardubických přesilovek a pak si jeho akci dovezl do sítě jeden z ostravských hráčů. Potom si naopak Dynamo pohoršilo procenta v kolonce ubráněná oslabení. Ještě do první přestávky ale Radil převážil misky na stranu svého mužstva.

Ještě veseleji bylo pro Rulíkovy chlapce před polovinou zápasu, kdy se z voleje prosadil Kousal.

Jenže „Vítky“ stačily srovnat ještě do konce druhé dvacetiminutovky.

„Bohužel nám utekla druhá desetiminutovka druhé třetiny, ve které jsme udělali strašně moc chyb, ztrát puků. Dostali jsme Vítkovice do hry a mohli jsme dostat ještě další gól. V této pasáži jsme ztratili možnost vyhrát za tři body,“ má jasno Král.

Závěrečné dějství nabídlo úplně jiný obraz než to první. Oba týmy se spíše soustředily na to, aby neinkasovaly.

„Třetí třetina byla vyrovnaná s nějakou tou šancí na obou stranách. V závěru jsme perfektně ubránili oslabení a v nájezdech byli o fous šikovnější,“ podotýká Richard Král.

Jeho svěřenci proměnili dva nájezdy ze čtyřech, když se trefili žolík Urban a stálice Zohorna. Ve druhém brankovišti si pak na Willa nepřišlo hned kvarteto domácích hráčů.

Tomáš Dvořák, dvougólový střelec Pardubic: „Takový hokej se musel lidem líbit. Hrálo se nahoru - dolů, padalo hodně gólů, bylo hodně šancí, nějaké ty souboje, i ostré. Prostě všechno a od každého něco. Co více si mohli fanoušci přát… Začátek utkání jsme neměli ideální. Hned při prvním střídání jsme inkasovali. Naštěstí jsme rychle vyrovnali a vzápětí otočili stav. Takže ve finále jsme ten začátek zvládli dobře. Takhle dva rychlé góly jsem nikdy v kariéře nedal. Takže jsem rád, že si mi to povedlo. I když je pravda, že ani nevím, jak se puk při té druhé brance dostal do sítě. Na hattrick jsem nepomýšlel, přestože jsem to pořád zkoušel. Na nájezdy jsem se raději nehlásil, protože to není moje parketa (směje se). Kluci co jeli penalty i Wilda v bráně to zvládli na jedničku. Hlavní je, že jsme si odvezli z Ostravy dva body.“