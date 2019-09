Kapitán mimo sestavu? Dynamo bez Tomáše Rolinka? Řada fanoušků se podivovala absenci zkušeného útočníka a vyhlášeného bojovníka v posledních dvou extraligových zápasech Pardubic.

Pak je možná i zaskočilo první vysvětlení klubového šéfa Martina Sýkory. Ten na Twitteru uvedl, že Rolinek nehrál, protože mužstvo potřebovalo po dvou nepovedených zápasech impuls.

V pondělí se předseda představenstva a generální ředitel Dynama k celé záležitosti ještě vrátil. „Nechtěl jsem se schovávat jen za fráze typu: je zraněný. To není můj styl, napsal jsem tedy, jak to opravdu je,“ vysvětloval Martin Sýkora Deníku. Že by docházelo ke sporům mezi Rolinkem a hlavním trenérem Ladislavem Lubinou, jak spekulovali někteří fanoušci, šéf klubu odmítl.

Šéf v kabině

Proč tedy Rolinek chyběl již v pátečním utkání v Litvínově? „První dva zápasy v Mladé Boleslavi a s Karlovými Vary byly strašidelné. Bez nasazení, bez šťávy a bez srdce. Řekli jsme si, že není možné, aby přišlo sedm tisíc lidí a ti kluci se nesráželi a nebojovali. Přišlo nám, že po obměně týmu je to špatně. Hledali jsme řešení. Minulé pondělí jsem byl v kabině, něco jsme si řekli, snažil jsem se hráče namotivovat,“ vrátil se Sýkora k úvodu sezony.

Důvody vyřazení kapitána ze sestavy jsou diskutabilní, vždyť Rolinek je srdcař, který na ledě nechá vše. „Rozhodli jsme pro změny ve čtvrtém útoku, v němž hrál zrovna i Tomáš, a to, že povoláme útočníky Matýse z Kadaně a Kratochvila z Přerova. Pro ně to bude motivace se předvést, pro tým zase impuls, který by je měl nakopnout. V Litvínově jsem byl, kluci bojovali a skákali do střel. Byl to úplně jiný herní projev,“ dodal.

Pro Rolinka pak místo v sestavě nebylo ani v duelu s Mountfieldem HK. „Třeba jako Kacetl dostal přednost před Štěpánkem, protože zachytal v Litvínově dobře. Nechtěli jsme sestavu měnit, tak tam Tomáš nebyl,“ poznamenal Sýkora.

Problémy s tříslem

Po nedělním utkání se hovořilo o tom, že kapitán chyběl z důvodu zranění. Šéf Dynama připouští, že i zdravotní důvody hrály určitou roli.

„Řeknu i to B: Tomáš nějakou dobu bojuje s tříslem. Já s ním komunikuji, seděli jsme v neděli u masérů. On mi sám řekl: Já to respektuji, aspoň si doléčím tříslo. Není mu určitě příjemné, že je mimo sestavu, navíc v jeho věku. Ale on je profík, bere to tak a sám mi řekl, že si doléčí bolavé tříslo,“ řekl Sýkora.

K dalším verzím, které kolují mezi fanoušky, pak doplnil: „Že se mluví o hádkách v kabině? Tak to prostě není. Rolas je v týmu, chodí nyní i k našemu fyzioterapeutovi. Někde jsem slyšel, že se prý Tomáš s Láďou Lubinou drží pod krkem. Ale tak to není,“ zdůraznil generální ředitel.

Pardubičtí hokejisté nedělní derby prohráli 1:2. „Hradec působil sehranějším dojmem, ale je potřeba si uvědomit, že máme polovinu týmu novou. Kluci se sehrávají, chvíli to bude trvat. Hráli jsme často v oslabení, to hrálo roli, protože nás tam ujezdili. Na druhou stranu to nebyl šílený výsledek, prohráli jsme se ctí. Řekl bych, že cesta je nastavena správně,“ uzavřel Sýkora.