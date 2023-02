Co víc si může fanoušek regionálního hokeje přát. Žádná ze dvou semifinálových sérií Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje neskončí ve třech zápasech. Vyrovnáno na 1:1 je jak v souboji Nového Města nad Metují s Litomyšlí, tak v bitvě mezi týmy České Třebové a Nového Bydžova. Už v neděli se dozvíme, které dva celky si zajistí pomyslný mečbol.

Odpočatí proti utahaným. První semifinálové bitvy dopadly podle předpokladů

Semifinále play off, 2. zápasy

Nové Město n. M. – Litomyšl 5:1

Úvodní perioda nabídla na zimním stadionu ve Dvoře Králové nad Labem opatrný hokej. Žádný ze soupeřů nechtěl udělat chybu, přesilové hry na obou stranách se obešly bez vyložených šancí.

Prostřední část však už byla o něčem jiném. V čase 21:32 trestal krosček Bláhy vedoucím gólem Spartaku Vitebský a stejný hráč z další početní výhody zvyšoval na 2:0. V té době pykal za nedovolené bránění Bažant.

Neuběhla ani minuta hry, za katr putoval domácí Hylena a také hosté dokázali přesilovou hru využít, když po pěkné spolupráci bratrského dua Půlpánů snižoval na 2:1 velmi dobře hrající Stoklasa.

Také třetí vyloučení ve druhé dvacetiminutovce ovlivnilo střelecký účet zápasu. Domácí sice Jonešův faul potrestat nedokázali, ze třetí vstřelené branky se ale radovali jen krátce po jeho návratu na led. Tentokrát zvedal ruce nad hlavu Reichmann.

Třetí výhra nad Vlky v této sezoně jako slušná příprava na blížící se baráž

V závěrečné třetině nabídl Spartak soupeři hned několik přesilových her. Dvakrát hráli hosté dokonce v pěti proti třem, gólem se už ale do zápasu nevrátili. Naopak! Ve vlastním oslabení udeřil Bucek a výhru 5:1 pečetil trefou do opuštěné branky Franc.

V sérii je tak vyrovnáno a další díl dramatického semifinále se uskuteční v neděli na ledě Litomyšle.

Fakta – branky a nahrávky: 22. J. Vitebský (J. Černý, Zámečník), 27. J. Vitebský (T. Hynek), 33. Reichmann (Zámečník, J. Vitebský), 53. Bucek, 58. M. Franc – 29. Stoklasa (T. Půlpán, A. Půlpán). Rozhodčí: Veinfurter, Pecha – Horák, Karlík. Vyloučení: 8:8. Využití: 2:1. Diváci: 190. Třetiny: 0:0, 3:1, 2:0. Stav série: 1:1.

TJ Spartak Nové Město nad Metují: J. Čáp (Z. Biegl) – M. Franc, J. Vitebský, Šrenk, Borovec, D. Dufek, M. Pohl – D. Reichmann, J. Černý, J. Bucek, Hylena, T. Hynek, O. Šťastný, Vaňát, L. Prouza, O. Zámečník. HC Litomyšl: M. Horáček (M. Dostál) – Švec, O. Bláha, M. Bažant, Š. Voříšek, J. Zahradník, Jonáš, Škvor – M. Jankovský, Edl, T. Jakubec, J. Voříšek, Stoklasa, A. Půlpán, T. Půlpán, Barkóci, J. Dostál, V. Cink.

Česká Třebová – Nový Bydžov 4:2

Stejně jako v úvodním zápase série působili na začátku druhého utkání čileji hokejisté Spartaku a první třetinu také vyhráli, když se o stav 0:1 postaral ve 14. minutě Procházka. Z rohu kluziště si vybruslil do střelecké pozice a ranou švihem nedal Krausovi v domácí brance šanci.

Tak jako v souboji Nového Města s Litomyšlí, i na ledě České Třebové hrály velký význam přesilové hry. Na startu druhé třetiny hosté soupeři nabídli dokonce dvojnásobnou početní výhodu a Kohouti ji využili dokonale. Nejprve při ní vyrovnal Sedlák a v pokračující hře pěti proti čtyřem otočil skóre kanonýr Augustin – 2:1.

Krátce před polovinou utkání vyrovnal hostující Hlaváček, další změny stavu už si protagonisté zápasu nechali na závěrečnou periodu. Rozhodující branka byla z kategorie kuriózních, když střelu Augustina nešťastně srazil za Veselého záda útočník Procházka. V 54. minutě domácí další využitou přesilovkou odskočili Semorádem do dvoubrankového náskoku a ten už si ve zbytku utkání vzít nenechali.

Také tato série tak bude v neděli pokračovat za stavu 1:1, tentokrát se její dění vrátí na novobydžovský led.

Martinec vzpomíná na zlaté Nagano. Hašek? Všechny seřval a pobláznil, říká

Fakta – branky a nahrávky: 24. T. Sedlák (Augustin, Pavlovský), 25. Augustin (Pavlovský), 46. Augustin (Pavlovský, Ostřanský), 54. J. Semorád (T. Sedlák, Augustin) – 14. M. Procházka (J. Pilný), 29. Hlaváček (V. Petr). Rozhodčí: Rulíček, V. Pilný – J. Kopecký, P. Kopecký. Vyloučení: 9:8. Využití: 3:0. Diváci: 517. Třetiny: 0:1, 2:1, 2:0. Stav série: 1:1.

HC Kohouti Česká Třebová: M. Kraus (Ament) – T. Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, Z. Hradil, D. Král – Augustin, Pavlovský, Ostřanský – Veverka, J. Semorád, Fúzik (27. P. Fiala) – K. Plášek, M. Filip, J. Stolín. Stadion Nový Bydžov: F. Veselý (J. Paleček) – Bezděk, Matějíček, Muška, Zmítko, F. Novák, Heligr – V. Petr, M. Procházka, Hlaváček – J. Pilný, Bureš, Eis – M. Černý, M. Němec, Jebavý – J. Chára, Obešlo.

Další program, 3. zápasy – neděle 17.00: Nový Bydžov – Česká Třebová, Litomyšl – Nové Město nad Metují.