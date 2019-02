Fakta - branky a asistence: 33. Bednář (Havránek, Hlinka), 52. Bednář (Bendík) – 9. Fořt (Ježek), 11. Petira (Ježek, Fořt), 60. Faltys (Luštinec, Půhoný). Rozhodčí: Micka – Marek, Schopf. Vyloučení: 7:6, navíc Vašíček - Tondr oba 10 minut OT. Využití: 1:1. V oslabení: 0:2. Diváci: 1660. Třetiny: 0:2, 1:0, 1:1.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Vašíček, Muška, Bendík, J. Moník, Havránek, Jirků – Hlinka, Urban, Bednář – Berger, Matějček, Pilař – T. Půlpán, Kastner, A. Půlpán – Chalupa, Hozák, Bláha.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Janský – Franc, Petira, Karlík, Matějíček, M. Tondr, Faltys, Pokorný, Vitebský – Sedláček, Ježek, Fořt – Valášek, Havlas, Luštinec – Půhoný, Hoskovec, Dušek – Řepík.

Ve vrchlabské DD Elektromont aréně se sešla nejvyšší návštěva sezony, která od začátku sledovala velmi atraktivní partii. Úvod patřil hostům, které do vedení poslal úprkem v oslabení Fořt. Dvě minuty po jeho trefě proměnil přesilovku Petira a favorit musel dohánět dvoubrankovou ztrátu.

To se domácím i podařilo. Ve vynikající kulise nejprve v prostřední části snížil Jaroslav Bednář. Dlouhé minuty to pak bylo jen o tom, zda hosté z nabídnutých šancí zvýší svůj náskok, nebo se Stadion dočká vyrovnání.

A dočkal se! V 52. minutě využil bleskově přesilovou hru dělovkou od modré Bednář, jemuž nabíjel Bendík, a rázem měli oba rivalové k vítězství stejně blízko. Domácí pak soupeři nabídli bezmála dvouminutovou výhodu dvou hráčů na ledě. Rodos ji nevyužil a naopak poslední dvě minuty hrálo v přesile Vrchlabí.

Jenže bez úspěchu. A co víc. Pár vteřin před koncem se do brejku vydali hosté a po spolupráci Půhoného s Luštincem rozhodl 13 vteřin před koncem o vítězství Dvora obránce Faltys.

Václav Baďouček, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Věděli jsme, že Dvůr v poslední době hraje výborně, dělá dobré výsledky a daří se mu. Určitě jsme nečekali lehkého soupeře, zvlášť když všechny naše předchozí vzájemné zápasy byly těsné a vyrovnané. My jsme si ten zápas neprohráli 13 vteřin před koncem. My si jej prohráli hlavně v první třetině, kterou jsme odehráli velice špatně. Neudrželi jsme se na kotouči a nechali jít soupeře do dvoubrankového vedení. Pak jsme sice vyrovnali, přežili jsme i oslabení tří proti pěti, ale závěr jsme nezvládli.“

Jiří Malinský, trenér HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Poslední dobou jsme měli dobré výsledky a tak jsme sem jeli se snahou udělat co nejlepší výsledek, který se nám podařil. Samozřejmě gólem v závěru, což bylo o štěstí. Předvedli jsme velmi dobrý vstup do utkání, první třetina byla kvalitní. Do druhé jsme už vstupovali s tím, že soupeř do nás víc půjde a bude nás napadat. Ta prostřední část už z naší strany byla horší. Ve třetí třetině jsme se vrátili k tomu, že jsme chtěli být víc na kotouči a víc zaměstnávat obranu soupeře. Vrchlabí přibrzdila vyloučení, v oslabení jsme pak hráli i my a nakonec to dopadlo šťastně pro nás. Teď nás čeká derniéra v dalším derby a my jej budeme chtít vyhrát.“

Na pořadí týmů v tabulce výsledek vliv neměl, rozhodlo se ale o vítězi Poháru Krkonošského deníku. Ten získává HC BAK Trutnov. Před posledním derby (Dvůr Králové – Trutnov) je pořadí podkrkonošské minitabulky následující: 1. Trutnov 13 bodů, 2. Vrchlabí 11 bodů, 3. Dvůr Králové 9 bodů.



Další výsledky 41. kola skupiny Střed:

Nymburk – Kolín 2:3, Letňany - Jablonec nad Nisou 0:5. Trutnov měl volno.



Příště se hraje - úterý 18.00: Letňany – Vrchlabí. Středa 18.00: Dvůr Králové – Trutnov.