Pardubice, Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Gól Antonína Duška, který tečoval střelu Mikuše od modré čáry, poslal Dynamo do vedení. Pardubičtí hokejisté měli od 6. minuty ve třetím východočeském derby sezony jednogólový náskok, ale v závěru utkání o alespoň bodový zisk přišli.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Mohli jsme to určitě dotáhnout do prodloužení,“ litoval pardubický útočník Antonín Dušek po prohře 1:2 na ledě Mountfieldu HK.

V Hradci Králové vás dělila jen minuta minimálně od bodu. Co k němu chybělo?

Škoda, že jsme dostali druhý gól, po buly jsme si to nepohlídali. Mohli jsme to určitě dotáhnout do prodloužení.

S jakým záměrem jste k třetímu derby sezony přijeli?

Přijeli jsme hrát ze zajištěné obrany. Pak záleží, co nám soupeř dovolí, chceme samozřejmě i útočit. Hlavně musíme hrát zodpovědně. Když to neplníme, tak nám tam všechno padá.

Ve třetí třetině jste hráli čtyřminutovou přesilovku. Jak bylo blízko ke gólu?

Jednou se nám to povedlo celkem dobře sehrát, když Rosťa Marosz střílel. Gólman podle mě nic neviděl. Kdyby ho to netrefilo, mohl z toho gól být. Je to škoda, že nám to tam nespadlo.

Vy jste skóroval již v šesté minutě. Body jste na ledě Mountfieldu sbíral i v předchozích dvou duelech.

Jste specialistou na Hradec?

Nevím, to asi ne. Hraje se mi tady dobře, je to vyhecované, o to více mě ten zápas vtáhne. Vím, že se mi tady celkem daří.

I když jste prohráli, máte lepší pocit z výkonů v posledních třech zápasech?

Určitě je to více vyrovnané. Nedostaneme někde 5:1, ale přece jenom je to pořád prohra.

Co říkáte na incident, který se stal před začátkem třetí třetiny?

Já jsem to přesně neviděl, ale nějaký fanoušek tam snad skočil po trenérovi Lubinovi. To je úplně nesmyslné a zbytečné.