Neuvěřitelně vyrovnaná je letos nadstavbová skupina A Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Potvrdily to i výsledky 12. kola. Každý ze čtyř duelů nabídl dramatickou podívanou, ve třech případech musel vítězný tým otáčet skóre. A pohled na tabulku? První Litomyšl má dvě kola před koncem na kontě 19 bodů, poslední Česká Třebová jen o pět méně!

Hattrick Moníka, nula Krinwalda i parádní návštěva ve Vrchlabí. A debakl Hronova

Nadstavba, skupina A, 12. kolo

Nový Bydžov – Litomyšl 8:4

Hokejisté Litomyšle šli do nedělního dějství v roli lídra tabulky a zůstali v ní i přes porážku 8:4 na ledě Nového Bydžova. Domácí se vedení ujali už po 18 sekundách hry, když se prosadil Procházka, favorit však skóre bleskově otočil. Ve 14. minutě ale dvěma góly v rozmezí pouhých 18 (!) vteřin udeřil Postolka a od té doby už měl Stadion utkání ve své moci. Poslední branku atraktivní partie vstřelil Miroslav Postolka a dokonal tím svůj hattrick.

Zdroj: Petr Tomeš

Fakta – branky a nahrávky: 1. M. Procházka (Matějíček, Hlaváček), 14. Postolka (Černý, Eis), 14. Postolka (Muška, Eis), 27. Hlaváček, 41. V. Petr (Hlaváček, Matějíček), 51. V. Petr (J. Pilný, M. Procházka), 53. M. Černý (Žalčík, Bezděk), 57. Postolka (Bezděk, Muška) – 2. T. Jakubec (Bažant), 4. J. Voříšek (Š. Vomočil, Stoklasa), 32. Škvor (O. Bláha, Stoklasa), 54. Ondráček (Stoklasa). Rozhodčí: J. Petr – Paštika, Plodek. Vyloučení: 5:8. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 243. Třetiny: 3:2, 1:1, 4:1.

Stadion Nový Bydžov: Žalčík (J. Paleček) – Matějíček, Brotánek, L. Bezděk, Heligr, Muška, Zmítko – V. Petr, Hlaváček, M. Procházka – Eis, Postolka, M. Černý – Ladman, J. Pilný, M. Němec – D. Jebavý. HC Litomyšl: M. Horáček (M. Dostál) – J. Zahradník, Bažant, Švec, Š. Voříšek, Škvor, O. Bláha, Ondráček – V. Cink, M. Půlpán, T. Jakubec, Jankovský, J. Voříšek, Barkóci, Stoklasa, Vomočil, Edl.

Nové Město n. M. – Česká Třebová 5:4

Novoměstští hokejisté v královédvorském azylu přivítali Kohouty z České Třebové a ti se v první polovině zápasu rozhodně nechovali jako milá návštěva. Augustin, Veverka a Ostřanský se postarali o průběžný stav 0:3 a se Spartakem to nevypadalo vůbec dobře. Ve druhé polovině prostřední části hry si ale vzal slovo domácí Mikuláš Pohl a rychlým hattrickem vyrovnal. Kohouti ještě jednou utekli do vedení, závěr ale patřil Buckovi, jenž dvěma trefami definitivně překlopil výhru na stranu svého mužstva.

Fakta – branky a nahrávky: 29. Pohl, 33. Pohl (T. Veselý), 38. Pohl, 51. Bucek (J. Černý, T. Veselý), 53. Bucek (J. Černý) – 5. Augustin (Pavlovský), 12. Veverka (M. Filip, K. Plášek), 24. Ostřanský (Augustin, T. Sedlák), 51. Augustin (Pavlovský). Rozhodčí: Figer – M. Horák, O. Vodička. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. V oslabení: 1:1. Diváci: 105. Třetiny: 0:2, 3:1, 2:1.

TJ Spartak Nové Město nad Metují: J. Čáp (Biegl) – Mert, Šrenk, Borovec, Pohl, M. Franc, Š. Junek – Bucek, Lelka, Vańát, T. Veselý, Zámečník, O. Šťastný, Reichmann, L. Prouza, J. Černý. HC Kohouti Česká Třebová: Ament (od 40. M. Kraus) – Schejbal, D. Král, Daněk, T. Sedlák, Jemelka, V. Pražák – K. Plášek, Stolín, Veverka, Fúzik, M. Hemský, Čada, Ostřanský, J. Semorád, Pavlovský, Fiala, Augustin, M. Filip.

Jaroměř – Chrudim 4:3

Další vyrovnaná partie byla k vidění v Jaroměři. Hosté z Chrudimi tu šli do vedení ve 12. minutě, soupeř ale čtyřmi góly stav zvrátil a v poklidu mířil za třemi body. Z pohody však Jaroměřské vyvedly branky Pilaře s Pejzlem a do závěrečné sirény to byl pořádný boj. Další změna stavu už ale nenastala a domácí tak dál živí naději minimálně na první polovinu tabulky.

Fakta – branky a nahrávky: 16. T. Kocián, 36. J. Kašpar (T. Kocián), 46. L. Souček (Bujňák, J. Kašpar), 50. M. Hájek (Tomášek) – 12. V. Novák (Plch, Dobiáš), 52. V. Pilař (Cvrček, Hrdlička), 53. Pejzl (Hebek, Felcman). Rozhodčí: J. Pecha – O. Rezek, J. Řezníček. Vyloučení 6:11. Využití 2:1. Diváci: 103. Třetiny: 1:1, 1:0, 2:2.

HC Jaroměř: M. Vich (M. Prokš) – D. Voňka, V. Dvořák, D. Sýkora, P. Kotrč, Mišinec, Bujňák – A. Holub, J. Teuber, J. Kašpar, T. Teuber, D. Brožek, V. Záliš, M. Hájek, J. Tomášek, T. Kocián, L. Souček ml. HC Chrudim: L. Novotný (D. Cvrček) – T. Linhart, V. Pilař, T. Hejduk, M. Urban, Pejzl, Hybeš, D. Hrdlička – Z. Formánek, U. Dobiáš, V. Felcman, Hebek, V. Novák, Roubal, D. Cvrček, Turčáni, M. Felcman, Z. Pavlík, M. Kostka, J. Plch.

Nová Paka – Moravská Třebová 5:6pp

Tabulkoví sousedé se potkali na novopackém ledě a od začátku tu měl herní i výsledkovou převahu soupeř z Moravské Třebové. Ten brzy vedl o dvě branky a na startu třetí třetiny dokonce tříbrankovým rozdílem. Bruslaři ale nejsou zvyklí doma ztrácet body. V závěrečné periodě k radosti 238 diváků vyrovnali na 5:5 a soupeři podlehli až po prodloužení. Rozhodující gól zaznamenal v čase 61:16 Filip Palička.

Fakta – branky a nahrávky: 24. Hnik (Bondar, Jaroslav Dvořák), 28. Hric (Nevyhoštěný, Horyna), 46. Nevyhoštěný (Leder, Hric), 51. Suvorov (Bondar), 54. Nevyhoštěný (Hric, Leder) – 14. Scheuter (Skopal, Blaháček), 17. Palička (Dubovčí, Vaňous), 26. Vaňous (Palička, Cach), 40. M. Marek (J. Moučka, Scheuter), 42. Holub (Dubovčí, Scheuter), 62. Palička. Rozhodčí: Veinfurter – Šesták, J. Všetečka. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:3. V oslabení: 1:1. Diváci: 238. Třetiny: 0:2, 2:2, 3:2 – 0:1.

BK Nová Paka: Š. Bouška (Kundrík) – R. Pour, Leder, Murashov, Klust, Suvorov, Malík, Kotyza – Hnik, Bondar, Kindyshev, Jaroslav Dvořák, Horyna, Hric, Vrba, Nevyhoštěný, Šípek. HC Slovan Moravská Třebová: Peksa (Faltus) – Blaháček, Dubovčí, Kuchař, Janků, Cekr, Holub, J. Moučka – D. Marek, Kavan, Fibrich, Scheuter, Palička, Cach, Skopal, Vaňous, Šíp.

Aktuální tabulka

1. HC Litomyšl 11 5 2 0 4 45:43 19

2. Spartak Nové Město n. M. 11 5 1 2 3 39:38 19

3. BK Nová Paka 12 5 1 1 5 53:47 18

4. Slovan Moravská Třebová 12 4 2 1 5 42:39 17

5. Stadion Nový Bydžov 10 5 1 0 4 39:37 17

6. HC Chrudim 12 3 2 3 4 39:43 16

7. HC Jaroměř 11 4 1 1 5 35:41 15

8. HC Kohouti Česká Třebová 11 4 0 2 5 42:46 14

Další program – úterý 18.30: Litomyšl – Chrudim. Středa 18.00: Nové Město nad Metují – Nová Paka. 19.00: Jaroměř – Nový Bydžov, Moravská Třebová – Česká Třebová.