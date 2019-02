U jednoho ještě naděje žije. I když je mizivá. U druhého je konec, Definitivní.

Hokejový Hradec sice minulé úterý slavně zvítězil 3:0 na ledě mistra extraligy, Komety Brno, přesto z jihu Moravy odjížděl v depresi.

Zápas nedohráli kvůli zranění Petr Koukal a Michal Dragoun. Oba skončili na ledě v bolesti po nijak drsných soubojích. Oba se drželi za koleno, za ten prokletý kloub snad všech sportovců.

„To bych tam snad radši prohrál,“ utrousil trenér Tomáš Martinec v pátek.

V tu chvíli už věděl, že je zle. O den později pak klub potvrdil , že pro Dragouna sezona skončila na sto procent. A Koukal doufá…

„Dragy by měl jít na operaci, až zmizí otok,“ popsal současný stav generální manažer Aleš Kmoníček. „U Petra to také není banální poranění, ale existuje určitá naděje, že by se mohl vyhnout dalšímu chirurgickému zákroku, což poznáme za přibližně čtrnáct dní,“ navázal. „U něho je šance, že by mohl stihnout závěr sezony, ale uvidíme.“

Pro Mountfield, jež čekají ještě čtyři duely v základní části, to rozhodně není jednoduchá situace. Koukal s Dragounem jsou elitní střední útočníci. Vedle nich jsou navíc na marodce i další forvardi Lucas Lessio, Maris Bičevskis a Matej Paulovič.