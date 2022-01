„Je super, že jsme udělali ve dvou domácích utkáních šest bodů, ale Kladno také pořád o něco hraje. Bude to bojovný zápas, rozhodně ne nic lehkého,“ řekl Radek Pilař, střelec klíčové první branky v nedělní bitvě s vítkovickou Riderou, která padla ve vlastním oslabení.

Jak vidí souboj s hvězdami Jágrem a Plekancem? „Jágr už není žádný rychlík, ale je silný na puku a je těžké mu ho sebrat. Pleky to samé, nebyl v NHL jen tak. Jsou to výborné individuality. Rytíři se to budou snažit urvat týmově,“ je přesvědčen Pilař.

Poradí si favorit s outsiderem a zapíše vítězný domácí hattrick?

Lukeš s nulou. Lvi zlomili odpor soupeře až v závěru. Rozhodla branka v oslabení