Hradec ve třetím duelu od samého začátku utkání nestíhal, výsledkem toho bylo rychlé vedení Liberce 2:0. „V první třetině nás Liberec předčil v bruslení, zaskočili nás. My jsme chtěli hrát trošku jinou hru, když jsme měli být hodně aktivní v útoku. Bohužel soupeř v tom byl lepší,“ hodnotil nepovedený vstup do zápasu Růžička.

Ten se v druhé periodě pokusil o změnu, když promíchal sestavu, ale ani to nepomohlo. Třetí inkasovaná branka, která přišla po velké chybě Marka Mazance, Mountfield dodělala. „Chtěli jsme se do utkání vrátit, jenže to se nám vůbec nepovedlo, když si Liberec zbytek zápasu zkušeně pohlídal,“ dodal hradecký kouč.

Jeho tým nedal Liberci gól dlouhých 168 minut, Petra Kváču v liberecké brance naposledy překonal v polovině prvního zápasu. „Nám se v útkou vůbec nedaří, nemůžeme dát nějakou náhodnou branku, ale je jasné, že pokud chceme pomýšlet na zdramatizování série, tak už jejich obranu musíme překonat,“ řekl zkušený útočník Mountfieldu Petr Koukal. Tomu bylo jasné, že vývoj série jednoznačně poznamenala prohra v úvodním duelu. „Měli jsme mít vítězství, které nám uteklo. Člověk si to nechce připustit, ale je jasné, že to v hlavě má. Jestli chceme v sérii pokračovat, první zápas už musíme dostat z hlavy, protože jinak se z toho nedostaneme,“ uzavřel Koukal.