/FOTOGALERIE/ Do Hradce Králové přichází hokejový trenér slovutného jména Vladimír Růžička. Zůstává však i místní oblíbenec Tomáš Martinec.

Hokejový trenér Vladimír Růžička.

Nebude to kočkopes? To je první, co (zřejmě) napadne fanoušky hokejového Hradce Králové. Vedení klubu, tedy šéf Miroslav Schön totiž získal kouče Vladimíra Růžičku, mistra světa, extraligového šampiona.