„Naposledy jsme tam zaslouženě prohráli,“ připomněl Aleš Krátoška, asistent kouče Tomáše Martince. „Třinec v posledním kole nezvládl zápas s Libercem. Snad v tom bude pokračovat. Pak ať klidně vyhrává.“

Právě domácí porážka Ocelářů a výhra Hradce v Olomouci udělaly z pátečního duelu 44. kola souboj o třetí flek. Východočeši totiž brali na Hané tři body. „Doufám, že v Třinci výhru potvrdíme. Nemůžeme se teď dívat na to, jestli hrajeme venku nebo doma. Je konec základní části a my musíme hlavně sbírat body, abychom vydrželi v top šestce. To je náš primární cíl, abychom nemuseli hrát předkolo,“ řekl obránce Mislav Rosandič, jenž v Olomouci vstřelil první branku týmu.

Má pravdu, vždyť do konce základní části zbývá odehrát devět zápasů. Mountfield bojuje o přímý postup do čtvrtfinále. „Každý tým finišuje, každý zápas hraje roli,“ upozornil Krátoška.

V situaci jeho mužstva o to víc. Vždyť Hradečtí po Třinci odehrají i další dvě utkání na ledech soupeřů - v Karlových Varech a v Brně.