II. liga, Západ, 23. kolo

HC Wikov Hronov – HC Vlci Jablonec nad Nisou 8:5

Hronovští se po dvou venkovních duelech vrátili před vlastní fanoušky a v utkání s tabulkovým sousedem větřili ideální příležitost na ukončení série proher. Úvodní desetiminutovka žádné gólové přestřelce nenasvědčovala, na začátku 13. minuty už se ale skóre měnilo.

Hronovští hokejisté do tabulky II. ligy připisují další tři cenné body.Zdroj: Zdeněk ŠulcRychlý vpád do útočné třetiny využilo duo Horký – Putz ke zdařilé kombinaci, na jejímž konci zakončoval přesně prvně jmenovaný – 1:0. Minutu po první brance putoval za katr Lejdar, znovu to ale byli devatenáctiletý Putz s o rok starším Horkým, kteří ujeli obraně a tentokrát si koncovku doslova vychutnal „blafující“ Putz.

Jak rychle domácí k náskoku přišli, tak jej i ztratili. V pokračující početní výhodě snížil Foerster a na začátku 19. minuty srovnal skóre šťastně Brokeš.

Krajská liga, nadstavbová skupina A, 6. kolo

Nová Paka – Nové Město nad Metují 7:3 (3:0, 2:2, 2:1)

Nový Bydžov – Jaroměř 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)

Česká Třebová – Moravská Třebová 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Utkání Chrudim – Litomyšl se hraje v pátek



Krajská liga, nadstavbová skupina B, 6. kolo

Hlinsko – Choceň 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Trutnov – Třebechovice pod Orebem 8:5 (3:1, 3:2, 2:2)

Náchod – Opočno 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)

Lanškroun – Polička 7:1 (2:0, 4:0, 1:1)

Čtyři branky nabídla také prostřední část hry, tentokrát ale pálili přece jen přesněji Východočeši. Ve 25. minutě využili přesilovku Subbotin, při vlastním oslabení odpovídal vyrovnáním Špaček. Záhy byl ale u vyraženého kotouče jako první pozorný Putz a z podobného místa v čase 39:06 zvyšoval Eremiáš už na 5:3.

Pozitivně naladěný Wikov vlétl parádně i do závěrečné periody. Nejprve se nádhernou individuální akcí prosadil Horký, chvíli po něm zkušeně zakončoval Hovsepyan (7:3). Klid ale v publiku vydržel jen chvíli. Hosté totiž rychle využili další dvě početní výhody a ve 46. minutě se dotáhli na rozdíl dvou branek.

Hradec remizoval se švýcarským šampionem! V odvetě se popere o postup

Gólové momenty vystřídala boxerská vložka domácího Exnera s Kačírkem a ta jako by střelecké dostihy ukončila. Teprve v závěru to hosté při přesilovce zkusili v šesti, v čase 58:55 ale opuštěnou branku trefil od obranné modré čáry Putz a nejen, že tím pečetil výhru svého týmu, navíc dokonal vlastní hattrick.

Fakta – branky a nahrávky: 13. Horký (Putz), 14. Putz (Horký), 25. Subbotin (Amirov, Putz), 32. Putz (Pavelka, Veselý), 40. Eremiáš (Horký, Štrombach), 42. Horký (Pavelka), 43. Hovsepjan (Amirov), 59. Putz – 14. Foerster (Jursa, Maďar), 19. Brokeš (Pilek, Foerster), 30. Špaček (Kačírek), 44. Kapička (Abraham, Brokeš), 46. Abraham (Brokeš, Kapička). Rozhodčí: Bernat – Řezníček, Hofman. Vyloučení: 8:7, navíc Exner – Kačírek oba 5 minut + OK. Využití: 1:3. V oslabení: 2:1. Diváci: 190. Třetiny: 2:2, 3:1, 3:2.

Konečně mohla v hronovské aréně po čase propuknout vítězná radost.Zdroj: Zdeněk Šulc

HC Wikov Hronov: Ryšavý (Ševců) – M. Veselý, Amirov, Hovsepjan, J. Pavelka, Křivohlávek, Exner – Eremiáš, Subbotin, Horký, Lejdar, Salnikov, Putz, Poppel, Akhmetianov, Štrombach. HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Horák) – Pilek, Koutecký, M. Pavlů, A. Starý, Abraham, Kollert, Had – Foerster, Kapička, T. Brokeš, Špaček, Jursa, Kačírek, Maďar, Bouřil.

Hokejová středa. Hronov chce konec zlé série. Sedmi duely pokračuje krajská liga

Další výsledky 23. kola: Řisuty – Letňany 1:4, Příbram – Cheb 3:4, Mostečtí Lvi – Tábor 7:4, Chomutov – Kobra Praha 5:3, Benátky nad Jizerou – Děčín 4:3 po prodloužení, Písek – Klatovy 4:3. Utkání Ústí nad Labem – Vrchlabí bylo odloženo na 9. ledna 2023.

Program 24. kola – sobota 15.00: Benátky nad Jizerou – Příbram. 16.00: Ústí nad Labem – Mostečtí Lvi. 17.00: Hronov – Písek, Letňany – Kobra Praha. 17.30: Chomutov – Řisuty. 18.00: Vrchlabí – Tábor, Děčín – Cheb, Jablonec nad Nisou – Klatovy.