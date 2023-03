Dlouhé čekání na nejdůležitější část sezony je u konce. Hokejisté Hradce Králové se po čtrnácti dnech bez zápasu konečně pustí do čtvrtfinálové řeže. Podle očekávání bude jejich soupeřem Liberec. První duel se hraje v ČPP aréně zítra od 16.40.

Tomáš Martinec na střídačce v rozmluvě s Jakubem Lvem. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Mountfield na svého soka čekal možná déle, než se předpokládalo. Severočeši měli totiž velký problém v předkole play off s Plzní, kterou udolali až v pátém zápase. Že by však hráli špatně?

To trenér Hradce Tomáš Martinec razantně odmítá. „Byla to krásná a inspirativní série. Mám k Liberci respekt, jak to zvládli,“ říká kouč Lvů. Už závěr základní části ukázal, jak je Hradec s Libercem vyrovnaný. Oba týmy se až do posledního kola pralyo přímý postup do čtvrtfinále. Ten nakonec urvali o bod hokejisté ze soutoku Labea Orlice, naopak tým z pod Ještědu se musel prokousat přes zrádné předkololo. „V sérii s Plzní to neměli jednoduché, znovu však ukázali, jak kvalitním a pro play off zkušeným týmem jsou. I přesto, že museli odehrát pět zápasů, si myslím, že jsou favoritem. Čeká nás top tým české extraligy, který umí vyřazovací část,“ nechal se slyšet Martinec.

Jeho tým věří, že se z loňského neúspěchu ve čtvrtfinále, kdy po zisku prezidentského pohár překvapivě vypadl s Mladou Boleslaví, poučil. „Jestli jsme se poučili, ukáže až samotná série. Začíná úplně jiná soutěž, o tom jsme se přesvědčili už loni. Teď se všechno smazalo a začíná se od znova,“ má jasno Martinec.

Zachar vyrostl pod Ještědem, v dresu Hradce vyzve Liberec v play off už podruhé

Podle výsledků ze základní části by mělo jít o nejvyrovnanější čtvrtfinálovou sérii. Ve vzájemných soubojích se oba týmy radovaly dvakrát. Jedno bylo však vždy stejné, na ledě to pořádně jiskřilo, zápasy se hrály ve vysokém tempu a dohrávaly se i v médiích. Důležité tak bude, kdo udrží nervy na uzdě a nepropadne emocím. Vždyť disciplína je pro úspěch klíčovým faktorem.

„Máme v týmu mladé a ctižádostivé hráče. Takže to někdy vycházelo s přemíry snahy a motivace být úspěšní. V závěru základní části jsme se z toho poučili a já věřím, že v tom budeme pokračovat. Pro výsledek série to bude rozhodující,“ myslí si Martinec.

Po sezoně domů: Hradec mám rád a odvedu pro něj maximum, říká Lev před play off

Dalším neméně důležitým faktorem v play off jsou gólmani. A Hradec se může spolehnout na opravdovou kvalitu. Fin Henri Kiviaho patřil během celého ročníku mezi nejúspěšnější gólmany extraligy. V závěru se ve skvělém světle ukázal i Matěj Machovský. „Máme dva vyrovnané brankáře, kteří nám v sezoně moc pomohli. Uvidíme, kdo nastoupí,“ uzavřel Martinec.