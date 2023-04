Vrchlabští hokejisté předvedli v prvním zápase čtvrtfinále play off druhé ligy srdnatý výkon, na ledě Letňan přesto prohráli výsledkem 4:6. Sérii tak horalé začali podobně jako tu předchozí proti Ústí nad Labem, teď jen opět navázat na známé klišé, že první vyhrání, z kapsy vyhání. Pokračuje se v pátek ve Vrchlabí.

Celkem čtyřikrát dokázali vrchlabští hokejisté překonat gólmana Letňan Jaroslava Brázdila, uzmout úvodní výhru v sérii se jim přesto nepovedlo. | Foto: Anton Martinec

Porážkou na soupeřově ledě vstoupili hokejisté vrchlabského Stadionu do čtvrtfinálové série play off druhé ligy proti vítězi dlouhodobé části. Domácí Letňany atraktivní přestřelku ovládly výsledkem 6:4, když vítězství pojistily trefou do prázdné branky v době, kdy to hosté zkoušeli v šesti.

Obrat dokonán. Horalé dobyli ústecký led, ve čtvrtfinále vyzvou Letce z Letňan

Druhý duel série hrané na tři vítězná utkání se uskuteční v pátek od 18 hodin na Zimním stadionu města Vrchlabí.

Čtvrtfinále play off, 1. zápas

Letňany – Vrchlabí 6:4

Kdo čekal, že v úvodních minutách zápasu předvedou oba soupeři tradiční vyčkávanou, pořádně se zmýlil. Už v polovině čtvrté minuty si Východočeši vykoledovali první přesilovou hru, v ní ale obrovskou šanci nevyužili a v deváté minutě přišel trest. Po smolném odrazu od mantinelu se puk dostal k Uhlíkovi a ten sám před Vackem nezaváhal – 1:0.

Kdo z této série postoupí do semifinále play off?Zdroj: Anton MartinecZ vedení se Letci radovali sotva půl minuty, pak si vzal slovo útočně laděný obránce Kozák a odvážnou střelou k radosti hostujícího tábora fanoušků vyrovnal. Na konci 12. minuty vrátil domácím těsný náskok parádní ranou Kropáček, hosté ale znovu zareagovali, když se po pěkné kombinační akci tečí Chalupovy střely prosadil Šlaicher – 2:2.

V prostřední části hry se více vylučovalo než hrálo, přesto jedna branka padla. V čase 38:38 ji po rychlém vpádu Letců do vrchlabského obranného pásma vstřelil Havelka.

V nástupu do závěrečné periody zahodil obrovskou příležitost Krsek a pravidlo nedáš – dostaneš platilo po ráně Havelky od modré, po které se Vacek pouze ohlédl. I tentokrát ale Stadion přispěchal s bleskovou odpovědí, když pracovitosti kapitána Urbana využil před brankou důrazný Tatar – 4:3.

Na góly bohatá partie dál bavila diváky. Dvoubrankový náskok Pražanům po zbytečně chybě ve vrchlabské obraně vrátil Arnošt, svou druhou trefou v zápase reagoval v čase 52:45 Kozák. Vyrovnat mohl za další dvě minuty Šlaicher, nestalo se a v závěrečné snaze horalů bez brankáře pečetil vítězství Letňan trefou přes celé kluziště Hrala – 6:4.

Zlom přišel ve druhé třetině pátého zápasu, říká po postupu vrchlabský hrdina

Fakta – branky a nahrávky: 9. Uhlík (Chalupa), 12. Kropáček (Vacín, Chalupa), 39. Havelka (Uhlík, Hozák), 45. Havelka (Uhlík, Kastner), 49. Arnošt (Hrala, Havelka), 59. Hrala (Havelka, Lytvynov) – 10. Kozák (Tatar), 15. Šlaicher (Chalupa, Bendík), 45. Tatar (Urban, Krsek), 53. Kozák (Chalupa). Rozhodčí: Grygera, Mejzlík – Viskot, Augusta. Vyloučení: 6:5, navíc Duran (VRC) 5 minut + do konce utkání. Bez využití. Diváci: 185. Třetiny: 2:2, 1:0, 3:2. Stav série: 1:0.

HC Letci Letňany: Brázdil (Kopřiva) – T. Kynčl, Čížek, Němeček, L. Chalupa, Guryevsky, Lytvynov, Havelka, Z. Fiala – Vacín, Švec, Wojnar – Kropáček, Arnošt, Kastner – Labuzík, Hrala, Uhlík – Pejchal, Turek, Hozák. HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Krinwald) – Pelda, Bendík, J. Kynčl, Duran, T. Perička, M. Kozák, P. Fiala, P. Horáček – D. Chalupa, Chrtek, T. Bláha – Jakub Tatar, P. Urban, Krsek – F. Moník, R. Šlaicher, A. Cerman.

Další středeční výsledky: Chomutov – Příbram 14:1 (stav série: 1:0), Znojmo – Valašské Meziříčí 7:0 (stav série: 1:0), Vyškov – Havířov 5:4 po prodloužení (stav série: 1:0).

Příští program (2. zápasy sérií) – pátek 18.00: Vrchlabí – Letňany, Valašské Meziříčí – Znojmo, Havířov – Vyškov. 18.30: Příbram – Chomutov.

