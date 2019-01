Východní Čechy, Trutnov - Šlágr středečního kola druhé hokejové ligy pro sebe urvali hráči dvorského Rodosu. Sedm minut před koncem normální hrací doby srovnali na 1:1 a půl minuty před koncem prodloužení jim cennou výhru zajistili přesnou trefou Tondr. Vrchlabí si doma s přehledem poradilo s outsiderem z Letňan.

Trutnov - Dvůr Králové 1:2 po prodl.

Fakta - branky a asistence: 7. Kalla (Ukhin, Fedulov) – 54. Hoskovec (Tondr, Panna), 65. Tondr. Rozhodčí: Hnát – Nepomucký, Žídek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Třetiny: 1:0, 0:0, 0:1 – 0:1. Diváci: 942.

HC BAK Trutnov: Ašenbrenner - Vácha, Leder, Pražák, Suvorov, Suk, Kynčl - Kubinčák, Martinec, Semorád - Fedulov, Kalla, Ukhin - Chytráček, Janoušek, Tatar - Vacek, Svoboda, M. Poul.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Čáp – Karlík, Matějíček, Franc, Petira, Pokorný, M. Tondr, Faltys – Valášek, Havlas, Luštinec – Půhoný, Ježek, Fořt – Panna, Hoskovec, Dušek – Šedivý, Kocián, Řepík.

Deváté podkrkonošské derby sezony nabídlo bezmála tisícové návštěvě trutnovského zimního stadionu vyrovnanou bitvu, na jejímž konci se z vítězství radovali hokejisté Dvora Králové.

A výhra to byla dvoubodová. Start utkání se totiž lépe povedl domácím hráčům, kteří se do vedení dostali už v sedmé minutě, kdy si od mantinelu vybruslil Kalla a dorážkou vlastní střely otevřel skóre.

Celý zápas měl největší hrdiny v obou gólmanech. Trutnovský Ašenbrenner dlouho držel čisté konto, když jej v největších příležitostech nedokázali překonat Půhoný, Hoskovec či Fořt. Na druhé straně penzum práce svému mužstvu odváděl Čáp, na němž si vylámal zuby nejčastěji dobře hrající Chytráček, ještě v úvodní periodě také Kubinčák.

Možná klíčový moment celého derby nabídla 50. minuta, v níž se k zakončení před zcela odkrytou brankou dostal domácí Fedulov, puk ale do sítě nenamířil.

Trest přišel v čase 53:05. Ašenbrennera překonal Hoskovec a pro oba celky důležitou bitvu nasměroval do prodloužení.

V něm nejprve odmítl rozhodnutí Chytráček, na druhé straně se pak do dobré šance dostal Tondr a přesně umístěnou ranou vystřelil svému týmu bonusový druhý bod.

Petr Vácha, trenér HC BAK Trutnov: „Před zápasem jsme si řekli, že do konce základní části musíme osm z dvanácti utkání vyhrát, abychom mohli reálně pomýšlet na play off. A že ani to možná nemusí stačit. Takže bod je pro nás málo. První třetina byla z naší strany dobrá. Z té druhé ještě prvních pět minut, kdy jsme měli tři gólovky, ale bohužel jsme je neproměnili. Na tréninku na tom pracujeme, ale tento zápas opět ukázal, že jeden gól nestačí a vzhledem k tomu, kolik jsme měli šancí, nás to musí mrzet. Byl to zápas gólmanů. Myslím, že utkání se muselo líbit každému, hrálo se nahoru dolů. Navíc to bylo odehrané fair, neděly se tam žádné záludné věci. Soupeři chci pogratulovat k vítězství a divákům za výbornou atmosféru. No, a my musíme šlapat dál.“

Jiří Malinský, trenér HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Dva body z Trutnova jsou pro nás příjemné a důležité, protože stále ještě bojujeme o play off. Myslím, že parádní výkony podali oba gólmani, protože těch šancí bylo hodně. Trutnovu patřil úvod zápasu, ale s tím jsme počítali, že na nás vlítnou. Mají dobré přesilovky, které nás vždycky trošku srazily a chvíli jsme se z toho pak dostávali. Řekl bych ale, že tak od poloviny zápasu jsme byli více aktivní, více jsme se udrželi v útočném pásmu na kotouči a z toho pramenily naše šance. Jejich proměňování je však náš kámen úrazu. Ale jak jsem to viděl, tak trenér Petr Vácha bude asi říkat totéž. Na obou stranách byla spousta šancí, ale o tom je hokej. My jsme zvítězili, takže pro nás je to parádní večer.“

Vrchlabí - Letňany 5:1

Fakta - branky a asistence: 7. Vágner (Hozák), 23. Mrňa (Bendík, Kastner), 37. A. Půlpán (Urban, Chalupa), 42. Berger (Bučko, Matějček), 54. Matějček (Pilař, Berger) – 28. Brož (Beran). Rozhodčí: Veinfurter – Řezníčeka, Roischel. Vyloučení: 4:9. Využití: 1:0. Třetiny: 1:0, 2:1, 2:0. Diváci: 656.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Bendík, J. Moník, Havránek, Jirků, Vágner, Bučko – T. Půlpán, Kastner, Mrňa – Berger, Matějček, R. Pilař – A. Půlpán, Urban, Chalupa – Bláha, Hozák, F. Moník.

HC Letci Letňany: Hamalčík – Gebell, Beran, Hanuš – Steinocher, Fabiánek, Štěpánek, Nedorost, Procházka, T. Soukup, Dyrynk, Chlouba, Zedek, Brož, Barbora, Valdhans, Horák.

Pátého vítězství v řadě dosáhli ve středečním večeru hokejisté vrchlabského Stadionu. V utkání proti poslednímu celku tabulky skupiny Střed poslal domácí tým do vedení na začátku sedmé minuty Vágner, když od modré propálil vše, co mu stálo v cestě. Další góly měli na holích Chalupa, Berger a dvakrát Mrňa, v úvodní dvacetiminutovce se už ale skóre neměnilo.

Stalo se až na začátku třetiny druhé. Vyloučený Procházka si za katrem odseděl pouhých šest vteřin, když jej zpátky na led poslal tečí Bendíkovy rány Mrňa – 2:0.

V polovině utkání se ke slovu dostali také hosté, trefa Brože se ale ukázala být jen čestným úspěchem Pražanů. Druhou přestávku totiž orámovali svými góly A. Půlpán s Bergerem, pro něhož šlo o první trefu ve vrchlabském dresu poté, co s Radkem Pilařem posílili tým před nadcházející rozhodující částí sezony. Gólovou tečku za pohledným utkáním učinil v 54. minutě Matějček a při zaváhání Jablonce doma proti Kolínu se Stadion vedoucí příčce přiblížil na rozdíl jediného bodu.



Další výsledek 29. kola: Jablonec - Kolín 4:6 (domácí v utkání vedli už 4:0).



Aktuální tabulka:

1. Jablonec 27 125:90 57 2. Vrchlabí 27 91:64 56 3. Kolín 28 98:73 48 4. Nymburk 27 91:92 41 5. Trutnov 27 83:96 37 6. Dvůr Králové 27 100:98 32 7. Letňany 27 69:118 17

Příště (v sobotu) se hraje:

17.00: Dvůr Králové - Kobra Praha, Nymburk - Bílina, Letňany - Sokolov. 17.07: Kolín - Řisuty. 18.00: Trutnov - Klatovy, Vrchlabí - Děčín, Jablonec - Most.