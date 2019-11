V neděli, kdy se hraje od 18 hodin v hokejové extralize druhý letošní duel Hradec vs. Pardubice, to nebude jinak.

Je tu však jedna otázka.

Připraví si domácí fans takzvané choreo? Tedy vpravdě umělecký výtvor, kterým ozvláštňují prakticky každý velký zápas?

„Samozřejmě, záleží, jestli to stihneme, ale mělo by být,“ ujišťuje Zdena Rybářová, místopředsedkyně hradeckého fanklubu.

Proč vlastně vznikla tato pochybnost? Může za to úterní souboj s Kladnem. Trochu se čekalo, že hradečtí příznivci přivítají velkého Jaromíra Jágra nějakým tím vzkazem. Navíc bylo vyprodáno, choreo by zapadlo.

„Nestihli jsme to,“ vysvětluje lakonicky místopředsedkyně Rybářová. „Kluk, který chorea chystá, připravoval vlastní výstavu.“

Přesto během rozbruslení jeden transparent v kotli visel. Byl na podporu kouče Tomáše Martince, šlo o reakci na příchod Vladimíra Růžičky, který Martince doplnil v trenérské dvojici. Tento tah vedení nebyl částí fanoušků přijat s pochopením. Růžička je brán jako kontroverzní osoba, navíc Martinec je jako rodák z Hradce velmi oblíbený.

„Ale to nebyla akce fanklubu,“ říká místopředsedkyně Rybářová. „My máme takovou strategii, že vyvěšujeme chorea, která mají podporovat tým. To je naše zásada,“ doplňuje.

Plakát byl ještě před utkáním s Jágrovým Kladnem odstraněn a během něj se nic dalšího neobjevilo.

V neděli to tedy bude jinak. Při obří rivalitě to ani jinak nepůjde. Hradečtí dozajista využijí svého nynějšího postavení. V posledních letech je na tom místní klub jasně lépe než Dynamo, což dotvrzuje také bilance od roku 2013, kdy se místní klub dostal do extraligy.

Mountfield od té chvíle vyhrál sedmnáct z pětadvaceti derby, prohrál jich pouze osm. Také první letošní duel dopadl lépe pro Lvy, v Pardubicích zvítězili 2:1.

Dozvuky epidemie: Před pauzou musí Dynamo zvládnout i derby



Šílený týden završí hokejové derby. Myšlenky na souboj s východočeským rivalem šly tentokrát stranou. Věcí číslo jedna se v Dynamu stala epidemie střevní chřipky, která na začátku týdne zasáhla většinu pardubického týmu. Karanténa, nasazení juniorů do zápasu v Karlových Varech, ale i postupný návrat do běžných kolejí. Na čtvrtečním tréninku už se objevil tým znovu v téměř kompletním složení.



Se žádostí o odložení duelu na ledě Energie Dynamo neuspělo. Stejná varianta byla ve hře i směrem k pátečnímu utkání, ale termínový kalendář se neměnil. Epidemie se ke smůle Dynama dostavila v týdnu, kdy jsou na programu tři zápasy. A po něm navíc následuje reprezentační pauza. „Museli jsme hrát v Karlových Varech, tak musíme hrát i s Litvínovem a postavit se tomu,“ uvedl sportovní manažer Jaromír Kverka. Tím pádem bylo jasné, že i nedělní zápas v Hradci Králové se hrát bude.



Otázkou před dvojzápasem proti Litvínovu a Mountfieldu bylo, jak se výpadek na hráčích Pardubic projeví. Po čtvrtečním tréninku v omezeném režimu se ještě čekalo na vyjádření lékaře. Ten včera rozhodl, že hokejisté mohou do akce. Do sestavy Dynama se tak vrátili všichni hráči, které měli trenéři k dispozici i v předchozím domácím duelu. Jak po rušném týdnu zvládnou Pardubičtí nedělní bitvu?