S nadsázkou lze konstatovat, že všechny večerní duely se budou hrát už jen z povinnosti. O konečném umístění je rozhodnuto, stejně tak o dvojicích pro play off.

Minimálně na ledě Trutnova ale půjde o prestiž. Vážně by utkání měli vzít především domácí hokejisté. Za prvé pro ně bude generálkou na sobotní start čtvrtfinálové série v Mostě, navíc Draci soupeře z města safari sedmkrát v řadě neporazili.

Zbylé dva východočeské celky zajíždějí do hal svých soupeřů. Lídr soutěže z Vrchlabí se představí na ledě Děčína, nováček z Nové Paky míří do Jablonce nad Nisou. Pro Bruslaře, stejně jako pro jejich večerního soupeře, půjde dnes o poslední mistrovské utkání sezony. V šestimístném play off na tyto celky místo nezbylo.

Program 45. kola – středa, 18.00: Trutnov – Dvůr Králové n. L., Děčín – Vrchlabí, Jablonec n. N. – Nová Paka, Řisuty – Bílina.