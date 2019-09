To bude sledovat i Petr Sýkora, ale tentokrát jen v roli diváka. Dlouholetý kanonýr pardubického celku se po minulé sezoně rozhodl ukončit profesionální kariéru. A právě před nedělním duelem poděkuje pardubický klub své legendě za výkony v dresu Dynama.

Klubová věrnost. To je spojení, které k Sýkorovi sedne dokonale. Poprvé v extralize nastoupil za Pardubice v roce 1996, v dubnu 2019 pak hrál za Dynamo naposledy. I když působil v zámoří a švýcarském Davosu, tak v české nejvyšší soutěži byl věrný Pardubicím.

„Vždy jsem to měl nastavené tak, že jsem chtěl pokračovat v Pardubicích, pokud by měly zájem. Vždycky se tak stalo a jsem za to rád,“ uvedl Sýkora.

Po minulé sezoně potvrdil, že extraligovou scénu opustí. „Já jsem o konci kariéry byl rozhodnutý dlouho dopředu, už během sezony,“ poznamenal útočník s číslem 37, jenž odehrál v součtu s baráží přes 900 zápasů v české nejvyšší soutěži.

V Dynamu nyní bude pomáhat s výchovou mladých hokejistů. Je jisté, že v budoucnu mu v Pardubicích připraví mnohem významnější poctu. Už zítra se ovšem dočká poděkování od klubu a potlesku zaplněné haly.

Za Vrchlabí

Extraligovou kapitolu uzavřel, ale hráčskou zatím ne. Hokejový útočník Petr Sýkora teď nastupuje za druholigové Vrchlabí. „Je tady skvělá parta lidí, ať už okolo hokeje, tak v kabině. Jen věřím, že tohle všechno podpoříme dobrými výsledky na ledě. Aby ta nálada a pohoda zůstala,“ uvedl čtyřicetiletý útočník.



V soutěžní premiéře proti Bílně (6:5 p.) si připsal vstřelený gól a jednu asistenci. V novém týmu s ním nastupují i další bývalé extraligové hvězdy jako Jaroslav Bednář či Jan Hlaváč. Naopak nyní jako soupeř je jeho bývalý spoluhráč Petr Čáslava (Dvůr Králové).

Originální puky

Góly. Neodmyslitelná součást útočníka Petra Sýkory. Čtyřicetiletý forvard nastupoval v české nejvyšší soutěži pouze za Pardubice a vstřelil v jejich dresu celkem 385 branek.



Právě tolik speciálních puků nechalo Dynamo vyrobit. Symbolizují jeho bilanci vstřelených gólů v české extralize. Každý z těchto puků obsahuje fakta o vstřelené brance, na opačné straně bude podpis Petra Sýkory. Po odehrání prvního derby této sezony zamíří originální puky do dražby.