„Plánujeme kapacitu 13.500 diváků pro hokej a 15.000 pro koncerty. Celý komplex zahrnuje kromě hlavní haly, také tréninkovou plochu, hotel s restaurací a kongresovými sály, parkovací dům, kde vznikne celkem 1600 parkovacích míst. Pro dostihové závodiště plánujeme vybudovat novou tribunu, kterou závodiště potřebuje. Součástí plánů je vybudování zázemí pro hokejovou akademii včetně ubytování pro mladé hráče a učebny. V areálu bude bazén, tělocvična, regenerační linka. Arénu plánujeme jako energeticky úspornou budovu s ekologickým provozem a využitím zelené energie. Takže už v plánech je zahrnutý ekonomičtější provoz, než má stávající enteria arena,“ popisuje Petr Dědek.

Vizualice nové multifunkční arény

Zdroj: Youtube

Město nebude stát žádné peníze

Předpokládané náklady se v tuto chvíli pohybují mezi třemi až čtyřmi miliardami korun.

„Aréna bude moje soukromá investice. Vycházíme z reálných nákladů vzhledem k tomu, že skupina DD je developerem mnoha projektů, zná velmi dobře ceny za výstavbu. Vykoupením pozemků od města získá město prostředky pro stavbu příjezdové komunikace, která bude sloužit aréně i dostihovému spolku. Pardubice nebude stát aréna žádné peníze. Naopak městu přinese příjmy na dani z nemovitosti, ubytovací poplatky, přinese podnikatelům ve městě příjmy z turistiky a dlouhodobě se stane dalším symbolem Pardubic,“ říká Dědek.

V rámci multifunkčnosti se v projektu myslí i na jiné sporty. Parametry hlavní i tréninkové haly budou umožňovat pořádání například tenisových turnajů ATP a WTA Tour, ale stejně tak se v aréně můžou pořádat motokrosové závody nebo koňský parkur.

V konečném záměru je hotel s kapacitou 400 lůžek a kongresové sály, které pojmou až 500 hostů. Samotná hala bude splňovat požadavky promotérů koncertů. K těm patří nároky na akustiku, osvětlení, zázemí a především logistiku.

„V architektonickém návrhu jsme vycházeli z organických tvarů přírody a snažili se, aby aréna ideálně vyhovovala prostoru a prostředí, ve kterém má vyrůst. Ve tvaru arény se dají najít různé představy, ale pro nás je to primárně srdce, které bije pro pardubický hokej,“ vysvětluje Tomáš Vymetálek za tým architektů společnosti Tomáš Vymetálek Architects.

Nová hokejová aréna vyroste za pardubickým dostihovým závodištěm.Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Nová aréna je nevyhnutelná

Předností lokality je blízkost centru města a zároveň k letišti. Synergické bude využití arény se závodištěm v průběhu celého roku i při dostizích.

„Chceme, aby aréna žila celoročně. Součástí bude muzeum pardubického hokeje se síní slávy a rádi bychom, aby v ní své místo mělo muzeum Velké pardubické. Hokej a Velká pardubická to jsou symboly města,“ doplňuje Petr Dědek.

Jedním z argumentů, proč město potřebuje novou multifunkční arénu je ten, že stávající už je zastaralá.

„Beru to jako součást zodpovědnosti za klub, který řídím. Nová aréna je nevyhnutelná. Rekonstrukce enteria areny by stála v příštích letech několik stovek milionů korun. Teď je ten nejlepší okamžik. Příští sezonu budeme slavit 100 let klubu a tohle je vklad do další stovky,“ říká investor stavby.

Měla by trvat tři roky a cílem je otevření na konci srpna 2025.

Líbí se ale, souhlas nedostanete. Asi tak by se daly popsat pocity Jaroslava Müllera, ředitele dostihového závodiště.

„Je to velkolepý projekt. Nicméně dostihy na pardubickém závodišti měly vždy nejvyšší prioritu. Dokud budu setrvávat ve funkci, tak se o to budu dál zasazovat. Píšeme historii, která je stará 150 let, píše se tady dlouhá tradice. Pozitiv a dobrých zpráv u z nového projektu je dost. Na pardubickém dostihovém závodišti je krásných 56 hektarů. Dostatečných na to, abychom psali tu krásnou historii sami. Abychom drželi značku Velké pardubické. Stejně jako my má dlouhou tradici také Dynamo Pardubice. Nicméně se domnívám, že slučovat tyto dvě ikony na jednom místě, by nebylo dobré. Já budu staromilec a tento projekt nepodpořím.“

Záznam z celé tiskové konference

