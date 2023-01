Fakta - branky a nahrávky: 12. Lev (Rosandić, Lalancette), 26. Jergl (McCormack), 27. Kev. Klíma (Lev), 34. Perret, 65. Blain (Cingel) – 20. P. Musil (Kunc, Plášek ml.), 31. Navrátil (Kusko, Klimek), 32. Dujsík (Kusko), 40. P. Musil. Rozhodčí: Kika, Obadal – Gebauer, Axman. Vyloučení: 2:6. Využití: 4:1. Diváci: 4142. Třetiny: 1:1, 3:3, 0:0 – 1:0. Mountfield Hradec Králové: J. Růžička – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandić, Marcel – Lev, Cingel, Eberle – Pilař, Kev. Klíma, R. Pavlík – Jergl, Lalancette, Perret – Doležal, Štohanzl, Novák. HC Olomouc: Konrád – T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Mareš, Švrček, Řezníček, Rutar – Orsava, Knotek, Bambula – P. Musil, Kunc, Plášek ml. – Navrátil, Kusko, Klimek – Tomajko, Anděl.

S velkým odhodláním vstupovali Východočeši do třetího vzájemného zápasu. Hanákům totiž v předchozích dvou letošních duelech nedokázali vstřelit branku, navíc proti nim měli hrozivé skóre 0:8. Že tentokrát bude vše jinak, napověděla už první třetina.

Začal jsem to brát mnohem víc jako táta, říká po úspěchu syna kouč Hradce Hamara

Na začátku 12. minuty totiž z přesilovky otevřel skóre Lev. Když už to vypadalo, že si Mountfield do druhé dvacetiminutovky odnese jednogólový náskok, tak 46 vteřin před první sirénou udeřil Musil.

Ve druhé třetině se děly věci. Domácí hokejisté nejprve dvakrát udeřili v početních výhodách. Nejdřív se při dvojnásobné přesilovce trefil Jergl. A hned vzápětí při klasické zvýšil na 3:1 Klíma.

Hradec v Praze těsně nestačil na Slavii, jeho dres poprvé oblékl Pudhorocký

V čase 30:01 však Kohouty do hry vrátil Navrátil a za dalších 84 vteřin bylo zásluhou Dujsíka v ČPP aréně znovu srovnáno. A to nebylo vše. Potřetí v zápase poslal Lvy do vedení Perret, jenže i v prostřední části se šlo do šaten za vyrovnaného stavu, když Růžičku překonal 17 vteřin před sirénou podruhé v utkání Musil.

V poslední třetině branka nepadla, proto o vítězi rozhodlo prodloužení. V něm zkusil Hradec hru bez gólmana a byl odměněn. Čtvrtou využitou přesilovkou o jeho výhře rozhodl Blain.

Hned v úterý čeká na svěřence trenéra Tomáše Martince další domácí zápas. Od 18 hodin přivítají Liberec.