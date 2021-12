Nejúspěšnějším východočeským týmem ve druhé hokejové lize zůstává i po jednadvacátém kkole královédvorský Rodos. Tým kouče Jiřího Zörklera je po výhře nad Mostem druhý, jen o skóre za rivalem z Letňan. Už v pondělí Dvoráci nastoupí v hale Jablonce nad Nisou.

Hokejisté Nové Paky vyhráli na ledě Bíliny 8:6. Soupeře porazili i napotřetí v sezoně. | Foto: Petr Čepek

Tři dramatické a vyrovnané bitvy nabídlo 21. kolo druholigové skupiny Sever. Hokejisté Dvora Králové nad Labem dostali možnost vrátit se do čela tabulky. K tomu však potřebovali v normální hrací době přehrát Mostecké Lvy. To se svěřencům trenéra Zörklera nepodařilo. Rodos soka udolal až po samostatných nájezdech. Hrdiny utkání byli domácí gólman Brázdil a jediný úspěšný střelec mužstva Půhoný. Zajímavostí je fakt, že Dvoráci porazili Most potřetí v sezoně a pokaždé jim na výhru stačily dvě vstřelené branky (2:1, 2:0, 2:1sn).