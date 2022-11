Co tě nezabije, to tě Dynamo... Pardubice nezastavila ani disciplinárka

To se tak v neděli probudíte a těšíte se na odpolední zápas v O2 areně. A vzápětí dostanete ránu kladivem do hlavy… V případě hokejových bratrů Musilových ránu disciplinárkou. Místo dresu tak oblékli civil a sledovali jako jejich Dynamo protáhlo po Spartě (3:2) vítěznou sérii na devět utkání. Jinými slovy Pardubice vyslaly všem protivníkům varovný signál, že je nic a nikdo nezastaví. Trenéři ještě po cestě do Prahy látali díry v obraně a po zápase bylo jasné, že by se uživili také jako švadleny…

Dynamo nedominovalo pouze na ledě, ale také i v hledišti. | Video: HC Dynamo Pardubice