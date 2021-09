Největšími konkurenty by Dvoru měli být Mostečtí Lvi a právě sobotní soupeř z Let-ňan s řadou zajímavých posil.

Pro šéfa HC Rodos velké zklamání, přesto o to větší motivace dosáhnout se svým týmem vysněného úspěchu v ročníku dalším.

Už v předchozích dvou ročnících se tamní majitel klubu Vasil Teodoridis netajil cílem ovládnout základní skupinu a být úspěšný také ve vyřazovacích bojích. Jenže zatímco předloni covid udeřil před očekávaným play off, v minulé sezoně v soutěži povolil odehrát jen čtyři kola.

Kdo by chtěl hledat favorita skupiny, ve které se vedle šesti zmíněných klubů představí ještě hráči Bíliny a Jablonce nad Nisou, mohl by upřít svou pozornost na tým Dvora Králové nad Labem.

S velkým očekáváním vyhlížejí start nového ročníku účastníci třetí nejvyšší hokejové soutěže v republice. V té se pro letošek sešlo 24 mužstev, jež řídící složka rozdělila do třech regionálních skupin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.