Jediný zbylý otazník je v zápolení Litomyšle proti Novému Městu nad Metují, neboť obhájce prvenství se vzepřel svému osudu. Zejména díky skvělému nástupu do druhého zápasu oplatil rivalovi nedělní porážku a o čtvrtém semifinalistovi a tím i o složení jednotlivých dvojic se tudíž rozhodne v pátek u Metuje.

Z utkání Nový Bydžov vs. Česká TřebováZdroj: Jaromír PtáčekPrvním semifinalistou z Královéhradeckého kraje se stali Bruslaři z Nové Paky. Po vítězství v Chrudimi zvládli bravurně i domácí bitvu a před bezmála třemi stovkami diváků vyhráli hladce 6:3. Dvěma góly se na vyřazení soupeře podílel Petr Foerster. V dalším kole čeká svěřence trenéra Půlpána buď krajské derby s Novým Městem nad Metují nebo souboj proti Moravské Třebové.

V play off zřídkakdy vídaným desetigólovým přídělem do sítě soupeře potvrdili postup do nejlepší čtyřky moravskotřebovští hokejisté. Rivala z Hlinska přitom zlomili pěti zásahy ve druhé části, když využili sérii přesilových her. Znovu řádilo duo Filip Palička - Vojtěch Augustin. Prvně jmenovaný zaznamenal hattrick, na všechny branky mu přitom přihrál dvorní asistent, který také jeden zásah sám přidal. Střelcem zápasu byl ale někdo jiný. Dominik Marek totiž vsítil branky rovnou čtyři.

Česká Třebová rozhodla duel v hale Nového Bydžova už v první třetině, ve které nasázela soupeři pět branek. Pokud by v pátečním utkání Nové Město nad Metují využilo domácího ledu, obě Třebové by se potkaly v třaskavém semifinále.

Stadion Nový Bydžov – HC Kohouti Česká Třebová 4:8 (2:5, 0:0, 2:3)

Branky a nahrávky: 16. Špinka (Kloz, Kopecký), 20. Hlaváček (Němec), 46. Němec (Matějíček, Hlaváček), 60. Kopecký (Kloz, Bezděk) – 6. Martinec (Rozlílek, Semorád), 8. Rozlílek (Semorád), 10. Ostřanský (Semorád, Martinec), 11. Martinec (TS), 18. Pavlovský (Hradil, Fúzik), 52. Pavlovský (Ostřanský), 54. Semorád (Jelínek), 57. Plášek (Blažej, Jemelka). Rozhodčí: Nedvěd, Pecha – Horák, Karlík. Vyloučení: 8:4, navíc Němec (NB) 5 min. + OK. Využití: 1:4. Diváci: 365. Konečný stav série: 0:2, postupuje Česká Třebová.

BK Nová Paka – HC Chrudim 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Foerster (L. Nezbeda), 7. Malík (Hnik, Nevyhoštěný), 12. L. Nezbeda (Hric, Had), 23. Foerster (Hric, Kotyza), 45. Nevyhoštěný (Suvorov, Hnik), 60. Hnik (Malík, Suvorov) – 12. Macas (Pazdera), 24. Novák (Dobiáš), 27. Linhart (Kostka, Dobiáš). Rozhodčí: Petr, Veinfurter – Pluháček, Řezníček. Vyloučení: 10:8. Využití: 1:2. V oslabení: 1:1. Diváci: 283. Konečný stav série: 2:0, postupuje Nová Paka.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Hlinsko 10:4 (1:2, 5:0, 4:3)

Branky a nahrávky: 12. Palička (Janků, Augustin), 22. Marek (Vaňous, Horký), 28. Palička (Marek, Augustin), 30. Augustin (Palička, Cach), 35. Marek (Vaňous, Horký), 37. Šíp (Blaháček, Kavan), 42. Vaňous (Holub, Horký), 44. Marek (Netolický, Holub), 47. Palička (Kuchař, Augustin), 49. Marek (Faltus, Šíp) – 3. Kišš (Kubal, Machač), 10. Kišš (Karásek, Kubal), 45. T. Bříza (Beneš, Chvojka), 52. T. Bříza (Lojek). Rozhodčí: Vrba, Veselý – Kolář, Javůrek. Vyloučení: 7:9. Využití: 3:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 560. Konečný stav série: 2:0, postupuje Moravská Třebová.

HC Litomyšl – TJ Spartak Nové Město nad Metují 4:3 (3:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Jonáš (J. Voříšek, Vomočil), 8. Barkóci (Dostál, Edl), 8. A. Půlpán (Vomočil, J. Voříšek), 43. A. Půlpán (J. Voříšek, Švec) – 28. Velinský (Řezníček, Mert), 36. Bureš (Koudelka, Mert), 58. Řezníček (Reichmann). Rozhodčí: Rulíček, Vepřovský – Říha, Pošvář. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:2. Diváci: 401. Stav série: 1:1.

Ohlasy na utkání

David Barkóci, útočník HC Litomyšl: „Byl to fyzicky velmi náročný zápas, neskutečně vyrovnaný. Jsem moc rád, že jsme urvali vítězství a zahrajeme si zase v pátek. Myslím, že se k nám přiklonilo štěstí a že jsme tu výhru chtěli víc. Ve třetím zápase si hrábneme a všichni do toho půjdeme na sto procent. Chceme vyhrát a těšíme se na nedělní pokračování.“

Tomáš Topol, trenér TJ Spartak Nové Město nad Metují: „Jsem pozitivní. Dnes jsme sice prováhali zhruba tři čtyři minuty, kde jsme ztratili zápas, pak jsme celý zápas dotahovali, nicméně je pro mně velmi pozitivní, že jsme nebyli daleko od obratu, dali jsme gól při power-play a následně chyběl i kousek k vyrovnání na 4:4. Kluky jsem pochválil, hráli dobře a obětavě, nevzdali to, makali jsme tak, jak se prostě play off hraje. To, že v sérii prohrajete, to se v play off stává a musíte s tím počítat. Víme, že proti nám stojí kvalitní soupeř a myslím, že nikdo z nás neměl v hlavě, že Litomyšl porazíme ve dvou zápasech a postoupíme, ta soutěž je totiž strašně vyrovnaná. Nic se neděje, jdeme dál, rozdáme si to v pátek v rozhodujícím zápase, já tyto situace mám rád, bude to mít lidově řečeno 'koule', náboj a emoce. Věřím, že přijdou i fanoušci v co největším počtu a poženou nás za výsledkem, kterým se posuneme do semifinále. Těšíme se na to, příslibem je i náš projev od druhé třetiny, kdy to byl fakt dobrý výkon.“