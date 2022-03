Diváci si na první gól série museli počkat až do poloviny utkání. Do vedení šli Lvi, když se z otočky prosadil ve 32. minutě Kelly Klíma. Boleslavské vyrovnání přišlo necelých devět minut před koncem. Eberle dostal puk do mezikruží a Novotného překonal střelou nad vyrážečku. Hradec si však hned po minutě hry dokázal vzít vedení zpět. A znovu v tom měl prsty Klíma. Tentokrát puk za Krošelje dostal Kevin. Gól to byl nakonec vítězný. Hosté v dramatické koncovce už vyrovnat nedokázali. Mountfield tak uzmul první bod. Čtvrtfinálová série pokračuje v neděli.

Hradec Králové - Mladá Boleslav 2:1

Fakta - branky a nahrávky: 32. Kelly Klíma (Nedomlel), 53. Kevin Klíma – 52. Eberle (Pavel Pýcha, Ševc). Rozhodčí: Pešina, Ondráček – Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 6013. Třetiny: 0:0, 1:0, 1:1. Stav série: 1:0.

Mountfield HK: F. Novotný – Nedomlel, Blain, Kalina, Pavlík, Jank, McCormack, R. Pilař – Smoleňák, Lev, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl –Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Cingel, Koukal, Orsava.

BK Mladá Boleslav: Krošelj – Pýcha, Ševc, Jánošík, Pláněk, Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Eberle, Kotala, D. Šťastný – Flynn, O. Najman, P. Kousal –Lunter, Bičevskis, Kelemen – Grim, T. Knotek, A. Raška.