Pouze sedm z devíti reprezentantů Královéhradeckého kraje bylo ve hře v rámci středečního 18. kola krajské ligy. Vyhrát dokázali hokejisté Nové Paky, Nového Bydžova a Náchoda, porážky si naopak připsaly celky Třebechovic pod Orebem, Jaroměře, Dvora Králové nad Labem a Opočna. Volný los měli hráči Nového Města nad Metují a Trutnovu byl duel odložen.

Sedmi zápasy vstoupila Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje do druhé poloviny dlouhodobé části. Nehrálo se v Lanškrouně, kde se měl představit Trutnov, volný los měli hokejisté Nového Města nad Metují.

Výhra sezony! Pomstu za jarní čtvrtfinále vyřešila druhá třetina a v ní Kastner

Plyšákový zápas, takový přídomek neslo derby mezi Litomyšlí a Českou Třebovou a diváci zasypali ledovou plochu po necelých čtyřech minutách hry poté, co Jankovský otevřel gólový účet. Hrál se zajímavý rušný hokej a Kohouti se ocitli v pozici dotahujícího týmu. Ve druhé třetině zlikvidovali dvougólové manko, ve třetí znovu srovnávali na 3:3. To už na ledě chyběla dvojice Bažant – Ostřanský, neboť poslední, co tito borci předvedli, byla bitka, kterou rozhodčí po zásluze odměnil. V prodloužení hosté nevyužili dvouminutovou přesilovku čtyři na třia to byla hrubá chyba, která nemohla zůstat bez trestu. Rozhodnutí totiž padlo vzápětí na opačné straně kluziště, v čase 63:55 zavěsil Ondřej Bláha.

Druhým magnetem bylo střetnutí v Moravské Třebové, protože jak domácí Slovan, tak soupeř z Chrudimi náleží mezi žhavé adepty play off. Tento souboj lépe vyšel domácím hokejistům, kteří vytěžili maximum z povedeného startu do zápasu a v závěru druhé třetiny dokázali zareagovat na kontaktní gól z hole chrudimského Langra. Během dalších dvou minut skórovali Faltus s Paličkou a ve třetí části Slovanisté protivníkovi návrat do utkání nedovolili.

Další zápasy nabídly poměrně jednostranné partie. Hlinsko nedalo naději Chocni, Polička načepovala poslednímu Opočnu „desítku“.

Na krajská derby došlo také na Královéhradecku. Podle předpokladů braly plný počet bodů hokejisté Nové Paky a Nového Bydžova, Náchod pak nečekaně snadno vyhrál v Třebechovicích pod Orebem, kde se přitom mělo podle papírových předpokladů jednat o vyrovnanou partii.

Herní i výsledkový vzestup Wikova potvrzen. Zbývá už jen začít stoupat tabulkou

Krajská liga – 18. kolo

HC Litomyšl – HC Kohouti Česká Třebová 4:3 po prodl. 1:0, 1:2, 1:1 – 1:0)

Fakta – branky a nahrávky: 4. Jankovský (Stoklasa, L. Pilař), 28. Vomočil (Voříšek), 45. Voříšek (A. Půlpán, Vomočil), 64. O. Bláha (Voříšek) – 32. Fúzik (Pavlovský, Jelínek), 34. Semorád (J. Martinec, Vašíček), 49. Semorád (Vašíček, J. Martinec). Rozhodčí: Kratochvíl – Mikula, Pecina. Vyloučení: 4:2, navíc Bažant – Ostřanský 5 min. + OK. Využití: 0:1. Diváci: 372.

HC Hlinsko – HC Spartak Choceň 8:2 (4:0, 3:0, 1:2)

Fakta – branky a nahrávky: 5. Kišš (Štěpánek), 10. Kišš, 14. Kubal (Chvojka, Havel), 15. Hudec (Jílek, Zdražil), 30. Karásek (Štěpánek, Machač), 37. Jílek (Hudec, Beneš), 40. Hudec (Jílek, Nepokoj), 57. Havel (Lojek, Machač) – 44. Jan Polák (Novotný), 49. Michalec (Adámek, Votava). Rozhodčí: Rulíček – Obr, Schaffer. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 105.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Chrudim 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Fakta – branky a nahrávky: 2. Kavan (Dubovčí), 13. Blaháček (Faltus, Kavan), 38. Faltus (Kavan), 39. Palička (Cach, Peksa) – 37. Langr (Dobiáš, Pejzl). Rozhodčí: D. Kolář – J. Kopecký, Kalus. Vyloučení: 4:3, navíc Augustin (MT) 10 minut OT. Využití: 0:1. Diváci: 250.

HC Jaroměř – BK Nová Paka 2:8 (0:2, 1:4, 1:2)

Fakta – branky a nahrávky: 26. Souček (Rind, Bujňák), 60. Štohanzl – 3. Horyna (Had), 10. Nevyhoštěný (Had), 28. Brokeš (Klust, Kotyza), 33. Strnad (Had, L. Nezbeda), 35. L. Nezbeda (Strnad, Horyna), 36. Hric (Malík), 45. Foerster (Kotyza, Klust), 47. J. Dvořák (Foerster, Brokeš). Rozhodčí: Maštalíř – Boček, Rezek. Vyloučení: 5:9. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 79.

Stadion Nový Bydžov – HC Dvůr Králové nad Labem 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Fakta – branky a nahrávky: 20. J. Chára (Bezděk, Dostál), 21. Hlaváček (M. Procházka), 26. J. Chára z trestného střílení, 42. V. Dostál (J. Chára, Bezděk), 46. Eis (J. Chára, Bezděk), 57. T. Divíšek (J. Chára) – 60. T. Hynek (T. Veselý, J. Rutrle). Rozhodčí: P. Nedvěd – M. Horák, Karlík. Vyloučení: 8:10. Využití: 2:0. Diváci: 125.

Momentka z utkání mezi Třebechovicemi pod Orebem a Náchodem.Zdroj: SK Třebechovice p. O.

SK Třebechovice pod Orebem – HC Náchod 2:6 (1:1, 0:1, 1:4)

Fakta – branky a nahrávky: 13. Sajdl (M. Mlateček, Zahradník), 49. Jušta (Beránek, Sajdl) – 10. Pelda (Matouš, J. Kocián), 30. P. Škoda (Matouš, Pelda), 41. Matouš (P. Škoda, Pelda), 46. Pelda (J. Kocián), 50. J. Kocián (Vytlačil), 58. Polej. Rozhodčí: Petr – Pluháček, Šesták. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 89.

Jaroslav Kudrna, trenér mužstva: Soupeř byl produktivnější a důraznější před brankami a tak zaslouženě získal tři body. Klukům nelze upřít snaha, ale v koncovce se neskutečně trápíme a nedokážeme dát více branek a dostat se do vedení. V aktuálním rozpoložení a střelecké nemohoucnosti bude těžké získat body s každým soupeřem a je jen na nás, jak se s tím popasujeme. Nic ale určitě nevzdáváme a budeme dál bojovat a doufat, že z nás tato deka spadne co nejdříve.





HC Spartak Polička – HC Opočno 10:0 (3:0, 4:0, 3:0)

Fakta – branky a nahrávky: 1. Martinů (Boštík), 9. Martinů (Kunstmüller, Střecha), 10. Martinů (Kunstmüller, Střecha), 24. Zobač, 27. Elis (Martinů, Střecha), 27. Elis, 38. Šerejch (Kunstmüller, Střecha), 51. Vondra (Střecha, Martinů), 57. Tobiáš (Kunstmüller), 60. Elis (Střecha, Martinů). Rozhodčí: Vrba – Najman, J. Jirků. Vyloučení: 0:5, navíc Havlík (POL) 5 minut + OK. Využití: 2:0. Diváci: 63.

Utkání TJ Orli Lanškroun – HC Trutnov bylo odloženo a hokejisté Nového Města nad Metují měli volný los.

Aktuální tabulka

1. Česká Třebová 17 13 0 1 3 96:38 40

2. Hlinsko 16 12 1 2 1 103:51 40

3. Nové Město n. M. 16 12 1 0 3 107:46 38

4. Chrudim 17 12 0 1 4 68:59 37

5. Moravská Třebová 16 11 1 0 4 87:36 35

6. Nová Paka 16 10 2 0 4 88:51 34

7. Litomyšl 17 10 2 0 5 90:64 34

8. Nový Bydžov 17 9 1 0 7 80:61 29

9. Trutnov 16 7 2 1 6 70:65 26

10. Lanškroun 16 6 1 0 9 62:67 20

11. Náchod 17 6 0 2 9 67:74 20

12. Jaroměř 17 5 0 2 10 55:81 17

13. Třebechovice p. O. 17 4 1 0 12 73:96 14

14. Polička 17 4 0 1 12 63:99 13

15. Choceň 17 3 1 2 11 63:100 13

16. Dvůr Králové n. L. 17 4 0 1 12 61:104 13

17. Opočno 16 0 0 0 16 32:170 0

Další program – pátek 8. prosince 19.00: Moravská Třebová – Hlinsko (dohrávka 13. kola). Neděle 10. prosince, 17.00: Opočno – Česká Třebová, Náchod – Litomyšl, Dvůr Králové nad Labem – Moravská Třebová, Lanškroun – Nové Město nad Metují, Polička – Jaroměř, Třebechovice pod Orebem – Nový Bydžov. 17.30: Hlinsko – Nová Paka (vše 18. kolo). Volný los má Trutnov.