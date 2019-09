Zápas s Plzní pomohl zlomit. Bitkou. Hradecký obránce Richard Nedomlel se jal bránit napadeného spoluhráče Radovana Pavlíka a nabudil tak vlastní tým.

„Bylo to zásadní,“ řekl po poslední domácí výhře kapitán Mountfieldu Radek Smoleňák.

Dnes bude mít Nedomlel, potetovaný drsňák z obrany, další možnost ukázat své nažhavení i přínos pro mančaft. Do Hradce přijede velká Sparta, jeden z hlavních favoritů celé extraligy, v létě mocně posílené mužstvo. Začíná se v 18 hodin.

Víra ve vítězství

Pro Nedomlela to nebude interesantní duel jen z důvodu samotného jména soupeře, ale také proto, že ve Spartě odkroutil téměř osmdesát utkání. „Snažím se motivovat stejně na každý zápas, ale určitě se budu chtít vytáhnout jako každý na Spartu. Znám to z jedné i druhé strany. Věřím, že vyhrajeme,“ říká více než metrák vážící zadák.

Hradec by úspěchem navázal na velmi slušný vstup do sezony. Byť prohrál první souboj s našlapaným Libercem, poté zapsal tři vítězství. To poslední bylo nejsladší, v neděli urval tři body na ledě Pardubic, svého věčného rivala.

„Mohli jsme první zápas klidně vyhrát a mít čtyři vítězství. Ještě se to rozbíhá, první kola se všechny týmy ještě hledají. Nevíme, kdo na tom jak bude tuhle sezonu a my se musíme snažit vyhrát každý zápas. Každý bodík je na konci důležitý,“ okomentoval vstup do ročníku Mislav Rosandič, Nedomlelův kolega z obrany.

Když je potřeba, zasáhne

To je samozřejmé. Proto se i v pátek vrhne Nedomlel po hlavě do boje. Bude platný při oslabení, při blokování střel, opět možná zafunguje jako ochránce hráčů, kteří dodávají týmu techniku a rychlost. Jako to bylo proti Plzni.

„Nejdu do zápasu s tím, že bych chtěl sbírat trestné minuty,“ poznamenal hráč, kterému jich statistici ve čtyřech střetnutích napočítali šestatřicet, což z něj dělá druhého nejtrestanějšího hokejistu nejvyšší soutěže. „Ale co se stane na ledě, to se stane na ledě. To já neovlivním. Občas je potřeba zasáhnout a ukázat, že v Hradci nejsme ořezávátka.“

Tak snad to pocítí i mocná Sparta.

Hokejová extraliga

5. KOLO – pátek, 17.30: Zlín – Kladno, Mladá Boleslav – Třinec, Vítkovice – Brno, Litvínov – Liberec, 18.00: Hradec Králové – Sparta Praha (O2 TV sport), Olomouc – Pardubice. Sobota, 15.00: Karlovy Vary – Plzeň (O2 TV sport).



6. KOLO – neděle, 15.00: Třinec – Hradec Králové, 16.00: Kladno – Olomouc (ČT sport), Liberec – Zlín, 16.30: Plzeň – Mladá Boleslav, 17.00: Pardubice – Vítkovice. Úterý 15. října, 18.30: Sparta – Litvínov (ČT sport). Neděle 17. listopadu, 15.30: Brno – Karlovy Vary.