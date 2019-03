Na nejsilnější podkrkonošský celek nyní čeká partie s podobně ambiciózním týmem Sokolova, který taktéž sní o účasti v příštím ročníku Chance ligy.

Honzo, z Kolína vezete postup. Byli Středočeši o hodně náročnějším soupeřem než před tím Děčín?

Nechtěl bych Děčín úplně podceňovat, ta série byla také náročná. Ale přece jen s tím Kolínem to aspoň pro mě byla náročnější série.

Vy jste úvodní duel na domácím ledě vyhráli, ale vůbec vás to nevykolejilo. Věřili jste ve vlastní síly?

Já si myslím, že už v tom prvním zápase jsme měli převahu a o kousek šťastnější tam byl náš soupeř. Ve druhém duelu u nich to bylo podobné, akorát nám tam ty góly napadaly. Paradoxně v úterý nám byl Kolín minimálně vyrovnaným soupeřem, chvílemi možná i lepším, přesto prohrál. Naštěstí.

Bylo třeba na soupeři znát, že by si víc věřil, když ve vaší sestavě neviděl nemocného Jaroslava Bednáře?

Je to možné, ale jistý si nejsem. Oni hlavně dobře věděli, že to může být jejich poslední zápas v sezoně, takže neměli co ztratit a bojovali. To se pak vždycky těžko hraje.

Poslední zápas na soupeřově ledě jste výrazně pomohl rozhodnout. Vzpomenete si, kdy naposledy jste nasázel v jednom utkání tři branky?

No, už se mě na to ptali, takže jsem měl čas přemýšlet (úsměv). Bylo to v první lize, ještě když jsem hrál za Havlíčkův Brod. Už to pár let bude, ale teď to přesně nejsem schopen spočítat.

Nyní vás čeká Sokolov, který jste v sezoně dvakrát porazili 1:0. Mají se tedy diváci těšit na šachové partie nebo vidíte sílu obou soupeřů v něčem jiném?

Abych pravdu řekl, sám nevím, co od série očekávat. Určitě bych nepřikládal nějaký důraz tomu, že jsme je dvakrát porazili 1:0. Oni hráli opravdu dobře, alespoň tedy v tom jednom duelu, kterého jsem se zúčastnil. Poznal jsem, že jde o výborného soupeře a je jasné, že půjde o náročnou sérii. Úplně si nemyslím, že by mělo jít o zápasy svázané nějakou taktikou a přehnanou defenzívou. Oba týmy mají dostatek kvalitních hokejistů a rozhodně půjde o skvělou sérii s dobrým hokejem. Těším se na ni.

Zároveň jsou oba soupeři letos hodně ambiciózní. Když vzpomenu třeba na první váš zápas s Kolínem, bude to možná dost o týmové disciplíně.

Je to tak. Přesilovky rozhodují zápasy a nakonec, když nebudeme vylučovaní, nedáme soupeři větší příležitost utkání rozhodnout. Naopak můžeme být sami v přesilovkách úspěšní, pokud je budeme hrát dobře. Určitě to bude klíčová věc, na kterou si musíme dát pozor.

Vy jste hráčem Mountfieldu HK, letošní sezonu jste ale strávil ve druhé lize. Máte o to větší motivaci soutěž vyhrát?

Já celkově nerad prohrávám. Ať hraju kdekoliv, vždycky chci vyhrát. Byl by to obrovský úspěch, kdyby se postup letos podařil. Pro mě to hodně znamená. Snažím se pro to dělat maximum. Věřím, že šance postoupit do I. ligy tu je a třeba to zvládneme.

Vy jste se ve Vrchlabí vyskytl i kvůli zdravotním problémům z úvodu sezony. Nyní už jste zcela v pořádku?

Začal jsem sezonu v Hradci, pak přišla dvě zranění po sobě nešťastně a všechno se nějak řešilo. Já jsem se snažil soustředit hlavně na to, abych se dostal do kupy. To se mi podařilo docela rychleji, než doktoři očekávali. Druhá věc byla dostat se do nějaké herní pohody, což je věc, se kterou člověk taky vždycky chvíli bojuje. Ale teď se určitě cítím zdravotně stoprocentní.

Co letos sám říkáte na úroveň druhé ligy? Bavila vás tato soutěž?

Už je to hodně let, co jsem druhou ligu hrál naposledy. Určitě jsem ji nepodceňoval. Měl jsem od ní očekávání. Hlavně podkrkonošská derby byla parádním zážitkem, ta atmosféra při nich byla opravdu výborná. Co se týče druhé ligy celkově, tak ty zápasy se hodně lišily. Byla tam utkání s opravdu výbornou úrovní, jindy zas bylo složitější se na úplně jiný hokej nějak transformovat. Nebylo to nic jednoduchého, což si ostatně zkusili i Jardové Hlinka s Bednářem. Taky poznali, že to není sranda. V play off se ale už ty zápasy podobají vyšším soutěžím, ať už první lize nebo extralize, takže teď už je to super.

Ve stejnou dobu jako se hrál váš úterní zápas, usilovali o bod do čtvrtfinálové série také hradečtí hokejisté proti Brnu. Co zatím říkáte na to, jak se jejich série vyvíjí?

Je to škoda. Já jsem se na tom prvním utkání byl podívat a Hradec určitě nebyl horším týmem. V úterý, co mám zprávy, tak znovu nepředvedli špatný hokej.

Věříte Mountfieldu, že ještě sérii urve pro sebe, nebo je Kometa natolik silná, že už si postup pohlídá?

Jet do Brna za stavu 0:2 bude samozřejmě složité, přesto věřím, že kluci ještě dokáží sérii vrátit do Hradce, Nebude to ale jednoduché.