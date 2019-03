Po vypadnutí Trutnova a Dvora Králové v základní části druhé ligy jsou vrchlabští hokejisté jediným zástupcem východních Čech v play off.

Postavení v konečných tabulkách skupin Střed a Sever přisoudilo horalům soupeře z Děčína a po dvou zápasech zatím plyne vše podle očekávání. Úvodní duel na domácím ledě Stadion vyhrál hladce 5:2, odvetu v hale soupeře 5:4. A ve středu doma může slavit postup. Zápas začíná v 18 hodin.

Vítězné trefy zařizoval Bednář

O vítězné góly se v obou zápasech postarala největší hvězda mužstva Jaroslav Bednář. Současný sportovní manažer extraligového Hradce v polovině sobotního utkání zvyšoval na 3:0, mnohem důležitější trefu si ale schoval na závěr pondělní druhé bitvy. Tu rozhodl v přesilovce pouhých deset (!) vteřin před závěrečnou sirénou.

„V Děčíně to byly ohromné nervy. Bedýnka v závěru jen potvrdil, že při přesilových hrách je neuvěřitelný. Jeho přínos pro tým je obrovský,“ uvedl na adresu bývalého reprezentanta sportovní manažer HC Stadion Jiří Jakubec.

Dvougólový Matějček chce sérii ukončit

Především zásluhou Bednářovy trefy „last minute“ teď Vrchlabští v sérii vedou 2:0 a již dnes doma mohou sérii ukončit. „Byla by to parádaa ideální scénář,“ pronesl další hrdina pondělního dramatu Štěpán Matějček.

Byl to právě dvacetiletý odchovanec hradeckého hokeje, kdo v závěrečné třetině děčínského utkání dvakrát vracel svému týmu naději na úspěšný výsledek. Nejprve ve 48. minutě vyrovnával na 3:3, tři minuty před koncem pak na 4:4. To byly hodně důležité trefy.

„Asi to tak bude. Vždycky, když jste v zápase lepším týmem, přesto prohráváte o gól, a povede se vám vyrovnat, tak je to taková menší úleva. Ale myslím si, že ve třetí třetině jsme dominovali takovým stylem, že by dřív nebo později vyrovnal někdo jiný z týmu,“ uznává skromně Matějček, jemuž vyhovuje spolupráce v „hradeckém“ útoku s Bergerem a Pilařem.

„My se známe už řadu let, takže i v tom to je trochu lepší. Bohužel nám tam (zatím) nepadají takové ty 'ošklivé' góly, na kterých bychom se mohli chytnout. Doufám, že se to ale co nejdříve prolomí,“ dodává střelec.

Dnes večer tak série hraná na tři vítězná utkání může skončit a přeje si to i nejproduktivnější hráč druhého zápasu. „Samozřejmě to chceme ukončit co nejdřív a o to víc před našimi skvělými fanoušky. Na domácím zápase nám udělali úžasnou atmosféru. To stejné v pondělním duelu v Děčíně. I tam byli hodně slyšet. Pokusíme se jim to dneska vrátit.“