Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Zápas číslo 700 si zabral pro sebe. Hokejový génius Jaroslav Bednář popravil Pardubice.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Dva góly dal, na jeden přihrál. Rozdával radost i zkázu. Tu v pardubických řadách. Jaroslav Bednář, čtyřicetiletý kapitán hokejového Hradce, odehrál 700. utkání v extralize a zásadně pomohl k demolici Dynama ve východočeském derby 6:0.

Pěkně se to sešlo, že?

Shoda náhod, ale bylo to příjemné. Poslední dobou se mi dobře bruslí. Proti Dynamu bylo hodně prostoru, tak jsem se dostal do hodně šancí. My jsme se dobře připravili, věděli jsme, o co se hraje.

Je i pro vás derby zvláštní?

Město jím žije. Věděli jsme se, že se Pardubice zvedají. Proto jsme se na to soustředili a myslím, že výsledek odpovídá tomu, jak jsme k tomu přistoupili.

Hradec se zvedl, vyhrál pětkrát v řadě. Je už na takové úrovni, jak se čekalo?

Já jsem vždycky spíš skeptickej. Je dobré být na vítězné vlně, ale v úterý přijede Liberec, což je těžký soupeř. Jo, je to dobrý, ale stejně bych zůstal při zemi.

Dají se najít konkrétní faktory vzestupu?

Obrana funguje, už začínáme trošku dávat góly. Jsem spokojený z toho pohledu, že se to zvedá, že hrajeme dobrý hokej a že se vyhrává. Ale hokej je rychlá hra, dá se najít plno chyb. Naštěstí ty pozitivní převažují nad těmi negativními.

Třeba výkony gólmana Patrik Rybára. Co vy na ně?

Já už nevím, co k němu říkat. (směje se) Chytá výborně a je vidět, že mužstvo před ním si věří. Dovolíme si věci, které si možná jindy nedovolíme. Přináší nám klid, drží nás.

Dáváte mu góly na tréninku?

Jedině na prasáka mezi nohy. (směje) Protože on se nehne.

Už si sedly jednotlivé řady?

Nevím, tohle hodnocení nemám moc rád. Další zápas může být úplně jiný, lajny se kolikrát mění.

Ale vy jste zase zpět dohroamdy s Romanem Kukumbergem.

Hrajeme spolu od doby, co jsem přišel. Našli jsme potřebnou chemii a teď je třeba, abychom zvedli Lukáše Cingela. On v derby podal výborný výkon, dali jsme z toho dva góly.

Výzva pro Rybára: vynulovat i Tygry

Hradec Králové - Vítkovice. 0. Jihlava. 0. Pardubice. 0. Brankář hradeckých hokejistů Patrik Rybár prožívá v extralize životní sérii - gól nedostal už 190 minut. Naposledy ho překonal před jedenácti dny, v 50. minutě zápasu v Chomutově domácí Michal Poletín. Přesto Mountfield slavil výhru.



Teď už jich má na kontě pět v sérii a v úterý může přidat další, od 18 hodin hostí Bílé Tygry z Liberce. A Rybár může vylepšit svůj rekord, už nyní je první hradeckým gólmanem v extralize, který udržel tři čistá konta za sebou. „Když třikrát nedostane gól, tak je velká pravděpodobnost, že se vyhraje. Pomáhá nám, když víme, že i když se stane chybka, že to chytí,“ ocenil matador Petr Koukal. Bude to platit i proti Tygrům?