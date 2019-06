Vždy jste měl nejvyšší cíle. Jak jste jejich snížení bral?

Takhle v klidu, k mému obrovskému překvapení, jsem zatím žádnou sezonu neprožil.

Čím to?

Neměli jsme nejvyšší ambice, dokonce jsem si říkal, že základní část nemusí dopadnout nejlíp. Tým ale hrál líp, než jsem čekal.

Porážka ve čtvrtfinále play off však byla jednoznačná.

Ono se to vlastně dalo čekat. Kluci jsou mladí, byli vykulení, navíc proti sobě měli Kometu. Každý ví, jak se v Brně hraje…

Takže vás ani nenapadlo, že by mohl skončit trenér?

Tomáš udělal víc práce, než jsme čekali. Podívejte se, že mě občas rozčílí, to je bez debaty, občas dostane vynadáno, ale nikdy mě ani nenapadlo, že by skončil.

První rok ve funkci sportovního manažera má za sebou Jaroslav Bednář. Zvládá ji?

Mám z něj dobrý pocit, i když i on si musel ujasnit, na které straně barikády stojí. S tím měl občas trochu problémy. Ale i my jsme mu to ztížili tím, že začal zase hrát ve Vrchlabí. Na druhou stranu, jeho postřehy jsou neocenitelné, takových hráčů bylo v republice jen pár. Věřím, že jeho znalost hokeje a talent se projeví i v dalších letech.

Může Hradec finančně konkurovat Třinci, Brnu, Liberci, Spartě?

Jsme schopni zaplatit hráče velice slušně. Koukal, Smoleňák, to nejsou hráči za deset korun – nebo za 100 tisíc. Máme na ně, ale snažíme se být co nejefektivnější.

Nebyl byste pro zveřejňovaní platů v extralize?

Ne, myslím, že to je cosi intimního mezi hráčem a klubem. Jedině, kdyby byly zavedeny platové stropy.

Nemyslíte na opětovné zvýšení ambicí?

Teď už zase člověk začíná mít trochu roupy. (směje se) Byl bych velice rád, kdybychom zopakovali základní část, přímo postoupili do play off a tam hráli malinko důstojnější roli. Ambice na titul ale zatím mít nebudeme.