Asociace ligových klubů rozhodla, že pro blížící se nadstavbovou část nejvyšší soutěže budou obě skupiny čítat šest týmů, nikoliv tedy osm v horní části a čtyři ve spodní, jak stanovil původní rozpis. Ušetří se tak čtyři hrací termíny.

„K rozhodnutí o snížení počtu zápasů došlo i proto, že už v prosinci Výbor České basketbalové federace rozhodl, že se nebude hrát baráž o nejvyšší soutěž a z NBL se nebude sestupovat. Věříme také, že v tomto upraveném formátu budeme schopní ligu dokončit,“ uvedl šéf ALK Tomáš Kotrč.

Po nadstavbě bude následovat předkolo play off pro mužstva mezi sedmým a desátým místem. Oproti původnímu rozpisu (série na dvě vítězná utkání) se bude hrát pouze na dva zápasy, přičemž rozhodovat bude celkové skóre.

„Nechceme především přicházet o utkání v hlavním play off. Chtěli jsme ponechat série v původním formátu. Jsou to ty nejkvalitnější duely a my doufáme, že v dubnu už třeba budou moci diváci alespoň v nějakém počtu do hledišť,“ říká Kotrč.

Série ve vyřazovacích bojích už zůstávají v původním znění. Ve čtvrtfinále a semifinále se tak bude hrát na čtyři výhry, finále na tři a série o bronz bude na dvě vítězství. Liga by měla končit nejpozději v posledním květnovém týdnu.

Tabulka:

1. Nymburk 19 18 1 1887:1445 94,7

2. Opava 18 15 3 1621:1403 83,3

3. Kolín 19 12 7 1665:1570 63,2

4. USK Praha 18 11 7 1464:1431 61,1

5. Brno 19 11 8 1546:1508 57,9

6. Pardubice 20 9 11 1610:1657 45,0

7. Ústí nad Labem 20 8 12 1665:1687 40,0

8. Svitavy 20 8 12 1635:1700 40,0

9. Hradec Králové 20 8 12 1632:1751 40,0

10. Děčín 20 8 12 1607:1746 40,0

11. Ostrava 20 5 15 1537:1805 25,0

12. Olomoucko 19 3 16 1536:1702 15,8