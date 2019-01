Opočno - V 5. kole se na opočenském ledě představil tradiční rival z Nového Města nad Metují. Hosté, kteří se opět ujali vedení v krajské lize, byli horkým favoritem a papírové předpoklady naplnili. Zvítězili 5:2, ale opočenští Baroni svoji kůži neprodali lacino.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Ježdík

Hokejisté Opočna sehráli s týmem, který se vrátil do čela krajské ligy Královéhradecka, dvě vyrovnané třetiny

Opočno – Nové Město 2:5

Zápas se hrál ve skvělé atmosféře před téměř čtyřmi stovkami diváků. Hostující mužstvo přijel podpořit početný tábor věrných fanoušků.

V úvodní třetině nejprve obě mužstva přežila jednu přesilovku. Skóre se poprvé měnilo na sklonku 11. minuty. Hosty poslal do vedení Kodym. Po dalších dvou hrách v oslabení, které nepřinesly gól ani na jedné straně, se podruhé trefil Kodym – 0:2. V čase 17:46 byl za nedovolené hákování vyloučen hostující Řeháček a Opočno početní výhodu využilo tři minuty před návratem potrestaného hráče na led.

Na 2:2 z trestného střílení

Domácí hokejisté se tak gólem do šatny vrátili zpět do zápasu a ve 24. minutě se dokonce radovali z vyrovnání. Při úniku byl totiž faulován Čtvrtečka a nařízené trestné střílení sám postižený suverénně proměnil - 2:2.

Do konce prostřední třetiny zbývalo sedmapadesát vteřin, když se Novoměstským povedl stejný kousek jako domácím - gól v poslední minutě před přestávkou. Úspěšným střelcem hostů byl Fišer.

Opožděný nástup

Závěrečné dějství zahájil o udělení dvouminutového trestu pro novoměstskou lavičku za zdržování kvůli opožděnému nástupu mužstva do třetí třetiny. Jenže Baroni nevyužili ani následující přesilovku při vyloučení Jedličky za napadení. A byl to právě Jedlička, který v 50. minutě zvýšil na 4:2 pro hosty. Konečnou podobu dal výsledku v 57. min. Fišer – 2:5.

HC Baroni Opočno – TJ Spartak Nové Město n. M. 2:5 (1:2, 1:1, 0:2). Branky Opočna: Slezák (Černík, Šitina), Čtvrtečka z trestného střílení.

Sestava Opočna: Kotrla (Hradecký) – V. Černík, Číšecký, Čvrtečka, Franc, Herzán, Klug, Mervart, Petr, Přibyl, Roháček, Serbousek, Slezák, Šitina, Škrabal, K. Žid.

Bahník: Udržet krok po dvě třetiny, to lze považovat za úspěch

Podle trenéra A–týmu opočenských hokejistů Josefa Bahníka zahráli jeho svěřenci v duelu proti Spartaku Nové Město nad Metují na hranici svých možností. „Uhrát s Novoměšťáky dvě vyrovnané třetiny lze považovat za úspěch. Nové Město patří do kategorie silných soupeřů pro nimž, když polevíte, můžete snadno inkasovat dvouciferný příděl. Z tohoto pohledu můžeme být spokojeni. Zápas hostům v podstatě vyhrál Fišer, který má zkušenosti z I. ligy. Dva góly sám dal a na jeden nahrál.“ Bahníka mrzí, že opočenské mužstvo disponuje pouze dvěma konkurenceschopnými útočnými řadami. „Dvě lajny nevydrží v tempu celý zápas. Je to frustrující, protože v tréninku makáme. Jenže v kádru je řada mladých hráčů, kteří studují na vysoké škole a jejich příprava nemůže být stoprocentní. Hrajeme sice pouze s vlastními odchovanci, ale co když skončíme poslední a náhodou dojde k další reorganizaci soutěží…,“ uzavřel kouč hokejového Opočna.

Krajská liga



1. Nové Město n. M. 4 0 0 1 26:17 11

2. Náchod 3 0 0 1 13:7 9

3. Dvůr Králové n. L. 3 0 0 2 21:16 9

4. Jaroměř 3 0 0 2 21:23 9

5. Třebechovice p. O. 2 0 0 2 13:13 6

6. Nový Bydžov 2 0 0 2 9:16 6

7. Hronov 1 1 0 3 15:16 5

8. Opočno 1 0 0 3 12:17 3

9. Nová Paka 0 0 1 3 9:14 1

Dnes se opočenští hokejisté představí na zimním stadionu v Jaroměři (18.00).