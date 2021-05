ANO:

TOMÁŠ OTRADOVSKÝ

Stačil necelý týden a nálada hokejových fanoušků v našem malém státě se obrátila vzhůru nohama. Vzpomínáte? Ještě několik minut před úvodním zápasem s Rusy (3:4) málokdo pochyboval o zisku medaile. Vysoké procento našinců věřilo v cenný kov po dlouhých devíti letech.

Střih. Svěřencům trenéra Filipa Pešána stačilo odehrát tři ostré partie a vše je rázem jinak. Hokejisté se lvíčkem na prsou dosud herně nepřesvědčili. Tým se trápí v koncovce, hráči snad více než na střídačce vysedávají na trestné lavici a jedenáct inkasovaných branek je hrůzostrašným vysvědčením defenzivních řad, o něž se Češi měli opírat.

Tři korunky se taktéž trápí. Na rozdíl od našeho celku ale neprohrály se spolufavority skupiny (Rusko, Švýcarsko), nýbrž s outsidery z Dánska a Běloruska! Také v jejich zemi převládá kritika nad chválou a před vzájemným duelem obou hokejových velmocí je jedno jisté. Rozhodne momentální forma.

Jelikož jde o hodně, velkou roli bude hrát předzápasová příprava. Pro Seveřany hovoří nálada z posledního utkání proti Švýcarům (7:0). Výsledek je může nakopnout.

Češi zase měli před touto důležitou partií o den delší volno. Jsem si jist, že nelenili. Věřím, že právě dnes i trenér Pešán zavře pusu všem svým kritikům a společně s asistenty dovede tým za tolik potřebným vítězstvím.

A jaká cesta za úspěšným výsledkem povede? Švédy musejí zatlačit, donutit jek faulům a naplno předvést zbraň, jakou dosud v mnoha případech ukázat nemohli. Ano, rozhodnou přesilovky a důraz v brankovišti. Naši hráči se prosadí v útočném pásmu a rozhodne střelecká šikovnost opor od Hronka po Kubalíka s Vránou.

NE:

ZDENĚK ZAMASTIL

Nasazovat si montérky v průběhu šampionátu je stejné jako přijít do divadla v obleku bez kalhot… Pracovní úbor už si měli čeští hokejisté obléknout na letišti v Rize a ve vstupním utkání s Ruskem makat od prvního buly. A ne nastoupit jako mistři světa, byť po extrémně vydařené přípravě. Zatímco se „sbornou“ prohráli hloupě gólem devatenáct vteřin před koncem, tak Švýcarsko vysvléklo český hokej úplně do naha. Od disciplinovanosti, přes bojovnost až po herní um, který se držel ruku v ruce s efektivitou.

Pešánovi svěřenci tak absolutně nezachytili úvod mistrovství. Od té doby se snaží naskočit na rozjetou rolbu a vyčistit led před svým prahem. Pokoušeli se o to už v utkání s Běloruskem, ale vytěžili z něho pouze dva body. A možná to tříbodové vítězství bude v konečných součtech chybět. Dnes je totiž čeká daleko těžší soupeř. Švédsko ale nebude mít s rozháranou partou slitování. Tři korunky po dvojnásobné ostudě vygumovaly Helvétský kříž ze zimáku a jelikož stejně jako český tým musí, tak se dá duel označit jako předčasné čtvrtfinále. Češi se budou modlit, aby si Švédi před zápasem nepouštěli v kabině píseň svých krajanů ze skupiny ABBA: The winner takes it all. Tedy Vítěz bere vše.

Seveřané uplatní svoji letitou taktiku. Vystaví pasti ve středním pásmu a budou čekat na chyby. Jelikož obrana národního týmu stojí na hliněných nohou, tak se jich dočkají. Češi znovu vyprodukují zbytečné fauly a v přesilovkách umí Švédsko chodit od nepaměti.

Pro český výběr bude bod maximem. I ten však může na postup do play off stačit. Když ale vyjde naprázdno, poprvé v historii nepostoupí do play off!