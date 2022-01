Ve čtvrtek si děti ve školní družině v Berouně-Závodí, v 2. oddělení u Veverušáků, přečetly dvě kapitoly z knihy Žofie Zejdové – Mlcáskové pohádky.

Mlcáskové. Kapitola 1: Kouzelné mlcamlíčko

„Scházíme se v družině po obědě ve školní jídelně a nastává malá chvilka odpočinku, než začneme naší hlavní činnost. Dnes jsme se seznámili se dvěma kapitolami knihy „Mlcáskové pohádky“. Když jsme slyšeli název knihy, nikdo netušil, o co tu vlastně asi půjde. Ale postupně přicházíme na to, co tím autor chtěl říci,“ popsala vedoucí vychovatelka v berounské družině Květa Hrbáčková.

„Ve vesničce Mlcáskov stojí malá chaloupka dědy Šedivky Mlcáska. V chaloupce bydlí samí hodní mlcáskové – babička Šedivka Mlcásková, maminka Zelenka Mlcásková, tatínek Hnědouš Mlcásek a jejich dvě děti – Modroušek a Růžovinka Mlcáskovi.“ Hlavní hrdinové příběhů jsou právě Modroušek a Růžovinka Mlcáskové.

A kdo to vlastně je? Ptají se po krátkém úryvku děti z družiny. Postupně zjišťujeme, že Mlcáskové jsou vlastně barevné tkaničky z bot, které žijí ve svém mlcáskovém světě. V něm Modroušek a Růžovinka prožívají mnohá dobrodružství.

A jak to bude se postupně vyvíjet? O tom se naše děti budou dozvídat postupně tak, jak budou jednotlivé kapitoly vytištěny v Berounském deníku,“ vypráví Květa Hrbáčková. A dodává: „Vřele doporučujeme ostatním k četbě. Jsou to opravdu krásné příběhy, které vás budou bavit. Nás opravdu baví a my se již těšíme na další pokračování. Děkujeme!“