„S dětmi je práce náročná, ale krásná. A pokud jsou nějaké úspěchy, je motivace silnější. Děláme tu práci rádi na úkor vlastního pohodlí, času a zdarma, sám jsem vyráběl spoustu překážek a nejednu pomůcku. Malou tragédií pro děti bývá konec školního roku a tím přerušení hasičských schůzek. Mnohé děti by rády přicházely celé prázdniny,“ uvedl Josef Klouček, velitel sboru.

Pro přípravu na soutěže se museli mladí hasiči také v loňském roce pod vedením zkušených vedoucích řádně připravit pravidelným trénováním a získáváním a ověřováním dovedností. Scházeli se u hasičské zbrojnice, při nepřízni počasí v klubovně pilovali didaktické hry v podobě tzv. suchých disciplín. Kromě toho malovali na sklo, plnili odznaky odborností, zúčastnili se soutěže Požární ochrana očima dětí. „V okresním kole jsme dokonce získali zvláštní ocenění za nadměrně velký výkres olešnické hasičské zbrojnice s novou přístavbou,“ doplnila starostka sboru Helena Nejedlá.

Loňská sezóna byla pro mladé hasiče náročná kromě hry Plamen také v seriálu Ligy mládeže, kterou pořádá OSH Rychnov nad Kněžnou.

V Provozské uzlovce závodila dvě družstva, při „šedesátkování“ v Kvasinách se dva závodníci zařadili mezi 10 nejlepších v kategorii dívek a chlapců.

V soutěži nejmladší přípravky získaly dívky Olešnice první a chlapci druhé místo.

V Houdkovicích závodili hasiči ve štafetě dvojic a štafetě CTIF, v Jílovici při Poháru starosty obce je čekala štafeta 4x60 metrů a požární útok.

Následovaly soutěže v Opočně v rozvinování a svinování hadic a požárním útoku, v Ledcích byla soutěž o kombinaci střelby ze vzduchovky a opět v požárním útoku.

Následovaly další závody v Čánce a v Křovicích, kde také došlo k vyhodnocení seriálu Ligy mládeže. Mladí hasiči z Olešnice vybojovali v mladších týmech celkově stříbrné medaile.

Velmi dobře olešnické děti vykročily po prázdninách do Ligy mládeže ročníku 2019/2020 v Lukavici.V branném závodě startovaly se dvěma tříčlennými hlídkami, které v celkovém hodnocení obsadily 4. místo.

„V Křovicích jsme se zúčastnili zahajovacího závodu celoroční hry Plamen. Za velmi špatného počasí a absence nejzkušenějšího z našeho družstva děti běžely závod hasičské všestrannosti ve dvou pětičlenných hlídkách a obsadily krásné páté a šesté místo z osmatřiceti startujících hlídek. Bohužel to byly na dlouhou dobu poslední závody. Dočasně máme hasičský kroužek, stejně jako v dalších sborech přerušený, uvidíme, zda budeme ještě „naskakovat“ letos do soutěží. Děti se na to nesmírně těší a my s nimi, upřesnily vedoucí Ivana Kloučková a Věra Polová.

SDH Olešnice v Orlických horách vloni oslavil 140 let trvání. Při té příležitosti, díky podpoře Královéhradeckého kraje a SH ČMS, si pořídili nový hasičský prapor. Radovali se také z toho, že úspěšně dokončili repasi historické stříkačky Flader, která byla vyrobena v Liberci v roce 1923. Netrpělivě čekají na ústup pandemie koronaviru a okamžik, kdy u jejich zbrojnice začnou trénovat mladí hasiči a sborové akce opět ožijí.

Věra Nutilová