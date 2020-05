V kolektivu je zapojeno na 30 dětí ve věku od 3 do 18 let, které poctivě trénují a výsledky snažení se odrážejí v soutěžích a závodech, kterých se v této sezóně zúčastnily na dvacet po celém Královehradeckém kraji. První loňskou akcí bylo plnění odznaků odborností za účasti družstev z Rokytnice v Orlických horách, Černíkovic a Rájce. Soutěžilo se ve vázání uzlů, motání hadic a požárním útoku „na sucho“. V prvním závodě Ligy hasičské mládeže v Provoze hlídka starších obsadila třetí a mladší děti byly patnácté.

V jarní soutěži o Pohár starosty SDH Bystré se soutěžilo ve štafetě CTIF a útocích CTIF. V podobné soutěži v Hodkovicích obsadil tým starších 11. místo z 22 soutěžících kolektivů. Děti si patřičně užily soutěž také v Kostelecké Lhotě při požárním útoku o Lhoteckého Soptíka, kde starší kolektiv stanul na prvním místě. Velice úspěšná byla pro domácí soutěž Kvasinské šedesátky, která byla součástí Ligy hasičské mládeže. „Při účasti devětadvaceti družstev si naši mladí hasiči vedli velmi dobře. V kategorii přípravky dětí do osmi let se umístilo pět závodníků do desítky nejlepších. V mladší kategorii obsadily Kvasiny čtvrtou příčku a naši starší slavily bezchybným výkonem a skvělými časy celkové první místo,“ uvedl vedoucí mládeže Karel Chocholouš.

Další důležitá soutěž „trojdenka“ proběhla v Pohoří za celkové účasti 443 mladých hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou. Soutěž je součástí hry Plamen a byla vyvrcholením celoroční činnosti kolektivů. Náročný třídenní maraton byl složen z branných disciplín Plamenu, disciplínách CTIF, štafety 4x60 metrů a požárním útoku. Součástí se stalo hodnocení kronik oddílů mladých hasičů, ve kterých jsou zaznamenávány akce jako výlety, brigády, schůzky a tréninky. Děti Kvasin obsadily sedmou pozici. Také dorostenky zabodovaly a pod vedením trenéra Pavla Kroupy ve Vrbici se utkaly v okresním kole, kde se staly vítězkami. V krajském kole v Trutnově poté stanuly na třetím místě.

Děti z Kvasin nechyběly ani na letním táboře, který pořádalo OSH Rychnov nad Kněžnou. Součástí byla celotáborová hra s kouzelnými bytostmi, čekala je stezka odvahy, vaření v kotlíku, koupání, divadelní představení, výlety, ukázka techniky Policie ČR, hasičů z Deštného a Slatiny nad Zdobnicí.

„Rozloučení s prázdninami se odehrálo na tradičním soustředění. Užili jsme si společně spaní ve stanech, celý týden jsme trénovali, abychom uspěli na podzimním branném závodě. Připravili jsme dětem zpestření v podobě nevšedních soutěží, výletů do okolí Albrechtic nad Orlicí a požárních útoků. Místní hasiči pro děti připravili projížďku na raftech po řece Orlici a dokonce jsme se vydali na stezku odvahy se strašidly,“ doplnila Monika Šidlovská, zdravotnice a vedoucí.

„Již třetím rokem funguje i hasičská přípravka, kde se scházejí předškolní dítka, která nám na závodech v Čánce při požárním útoku přivezla domů medaile za krásné první místo,“ řekla Lenka Chocholoušová, vedoucí přípravky.

Vloni na podzim mladí hasiči absolvovali branné závody v Křovicích a Mezilesí na Náchodsku. Od konce roku začali vedoucí s dětmi trénovat v sokolovně. Přitom stihli uklidit a zazimovat překážky, děti s rodiči uklízeli hřiště a hasičskou zbrojnici. Posledním úspěšným závodem bylo Mikulášské klání ve Rtyni v Podkrkonoší, kde starší žáci vybojovali osmé místo, dorostenci obsadili druhé a dorostenky byly bezkonkurečně první.

Věra Nutilová