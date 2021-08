Šípková marmeláda

Budeme potřebovat:

šípky

třtinový cukr podle chuti

případně hřebíček

Postup:

Začneme očištěním šípků. Jsou dvě cesty; buď odkrojíte bubáky, překrojíte a nejlépe v misce s vodou vypláchnete zrníčka a chmýří z šípků, nebo je jen překrojíte, uvaříte a budete pasírovat. Ale já nevěřím, že má někdo tak jemné sítko, že by tím neprošlo to pichlavé chmýří, které mi vadilo v těch nadstavovaných verzích, co jsem chutnala. Možná s odšťavňovačem by to mohlo jít. Takže jsem se rozhodla pro první způsob. Pusťte si k tomu film.

Očištěné šípky dáme do hrnce, zalijeme vodou jen tak, aby byly těsně ponořené, přivedeme k varu, pak stáhneme plamen a necháme jemně probublávat cca 25 minut. Pak to rozmixujeme ponorným mixérem do jemna a přes jemný cedník si to přepasírujte do jiné nádoby.

Zvažte, kolik máte této čisté hmoty, zároveň se zbavíte případně nerozmixovaných kousků slupek. Podle toho přidáme třtinový cukr. Já měla z 500 g natrhaných šípků 260 g čisté hmoty a na konzervaci stačí čtvrtina cukru, takže jsem přidala 65 g třtinového, dodá i takový karamelový podtón. Teď můžete přidat i hřebíček.

Dala jsem to zpátky na sporák a cca 5 minut míchala, aby se rozpustil cukr, odpařila se přebytečná tekutina a marmeláda sama zhoustne. Není potřeba žádných zahušťovadel.

Horkou marmeládu nalijte do skleniček, zašroubujte a otočte dnem vzhůru…

