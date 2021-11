Potřebujeme (na 2 porce):

400 g vepřové panenky (střední vysoká část, konce si necháme na nějakou minutku)

100 g slaniny

30 g parmezánu

trocha petrželky

500 g brambor

500 ml silného hovězího vývaru

30 g másla

hrst směsi listových salátů

1/2 červené papriky

8 cherry rajčátek

šťáva z 1/3 citrónu

1 lžička cukru

olivový olej

sůl a pepř

Postup:

1. Brambory nakrájímena čtvrtky a klademe na plech s pečícím papírem potřeným olivovým olejem. Klademe stranou řezu dolů. Osolíme.

2. Vložíme do trouby předehřáté na 200° C a pečeme dokud nebude strana položená na plech do zlatova.

3. Slaninu nakrájíme na kostičky a dáme pozvolna opéct na pánev s trochou olivového oleje. Opékáme do zlatova.

4. Poté necháme přebytečný tuk okapat na papírové utěrce.

5. Sýr nastrouháme a smícháme s nasekanou petrželkou a polovinou opečené slaniny.

6. Panenku očistíme a rozdělíme na dva stejně velké válečky.

7. Tenkým ostrým nožem vytvoříme v panence dutinu. Můžeme klidně proříznout od jednoho konce k druhému. Směs, i když obsahuje sýr, nebude mít velkou tendenci vytékat.

8. Dutinu lehce roztáhneme prstem a následně plníme připravenou směsí. Nejlépe to jde cukrářským sáčkem, ale lze i rukou. Směs hezky utlačíme.

9. V rendlíku svaříme vývar do husté konzistence. Dochutíme jej solí a pepřem.

10. Ve chvíli, kdy budou brambory z jedné strany do zlatova, tak je otočíme na druhou stranu řezu a rozpálíme pánev.

11. Do pánve přidáme trochu olivového oleje a zprudka opečeme panenku ze všech stran.

12. Troubu stáhneme na 170° C a vložíme dopéct panenku na 10-12 minut dle toho, jak moc ji chceme propečenou.

13. Salát smícháme s rajčaty a paprikou a dochutíme citronovou šťávou, olivovým olejem, solí a cukrem. Důkladně promícháme.

14. Po upečení necháme panenku chvíli odpočinout.

15. Omáčku ohřejeme, vypneme plotnu a vmícháme studené máslo.

16. Panenku nakrájíme na plátky a servírujeme s pečenými bramborami (ty posypeme zbytkem slaniny), omáčkou a salátem. Až na talíři panenku osolíme a opepříme.

David v kuchyni je kuchař, který se snaží ukázat lidem, že připravit si doma kvalitní a chutné jídlo nemusí být žádná věda. Už druhým rokem tvoří každý den nový recept pro Vaši inspiraci. Davidovy recepty můžete sledovat také na Instagramu.