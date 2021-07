Budeme potřebovat:

250 g tvarohu z alobalu

2 žloutky + 1 vejce na potření

kůra z 1 citronu

125 g másla

125 g třtinového cukru

2 lžíce rumu

480 g hladké mouky smíchanou s 1 kypřícím práškem (dávám vinný kámen)

vanilkový cukr (dávám přírodní vanilkový extrakt)

špetka soli

hrst rozinek a hrst mandlových lupínků na posypání

Postup:

Jestli máte robota nebo domácí pekárnu, všechno to tam naházejte a nechte vymísit v těsto.

O Markétě:

Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.

Jestli ne, začněte tím, že v míse utřete máslo s cukrem, přidejte tvaroh z alobalu, citronovou kůru, žloutky, rum, vanilkový cukr (nebo přírodní extrakt), špetku soli a promíchejte. Nakonec přidejte mouku smíchanou s kypřicím práškem (vinným kamenem) a rozinky předem spařené, slité nebo naložené v tom rumu.

Vypracujte těsto a dejte rozehřát troubu na 170 °C.

Vytvarujte 6 malých bochánku a dejte je na plech vyložený pečicím papírem. Pomašlujte rozkvedlaným vajíčkem a posypejte mandlovými lupínky.

Pečte ve vyhřáté troubě cca 20 až 30 minut (raději hlídejte, špejlí se zjistí propečenost – když tak bochánky dopečte pod alobalem, kdyby brzo hnědly). Ihned po upečení je pomašlujte rozpuštěným máslem s medem (2 a 2 lžíce) a nechejte dojít na plechu na lince.

Máte rádi Markétiny recepty? Můžete si objednat kuchařku



Těším se, jak se vám bude líbit a pokud ji budete chtít podepsat nebo vepsat věnování, určitě mi to napište do poznámek v objednávce, moc ráda to tam vepíšu,“ říká s úsměvem foodblogerka Markéta Chovancová. V její kuchařce najdete celkem 74 receptů sladkých i slaných. „Jsou to jednak ty nejoblíbenější, které jste si tak zamilovali, ale také spoustu receptů, které jsou exkluzivně jen v této knížce. Snažila jsem se tam dát od každého něco, veskrze všechno jednoduché, rychlé a s podrobným popisem, vždycky i nějaký tip na obměnu. Jsou tam buchty na plech, ale i recepty na obědy a večeře, bábovky, lehké dezerty…,“ vysvětluje Markéta.