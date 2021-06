Tomáš Vaclík, který po letech vlády Petra Čecha v národním týmu byl dlouho jasná volba, poslední rok v Seville nechytal. Další rodák z Moravskoslezského kraje Pavlenka byl vytížený, ale s Brémami sestoupil z Bundesligy. „Trenéři vědí, v jaké jsou formě, takže konečné rozhodnutí je jen na nich,“ říká Luděk Mikloško.

Koho byste postavil vy? A proč?

Dívejte se. Na to vám neodpovím, protože nevím, v jakém jsou stavu, byť teď chytal každý jedno utkání. Jsou to vyrovnaní gólmani, a je na trenérech, kteří je mají denně na očích v tréninku, teď i v zápasech, vidí jejich formu i psychické rozpoložení, komu dají důvěru. Ano, asi oba nebudou v ideální pohodě, zejména Vaclík, který toho moc neodchytal, ale má zkušenosti. Rozhodnout musí trenéři, nikoli někdo mimo tým, kdo s nimi prostě není v kontaktu.

Označit tedy jedničku si netroufáte?

Určitě ne.

A tipnout si, kdo bude chytat?

Nechci ani tipovat. Mně osobně je to asi jedno, protože jak jsem řekl, oba jsou vyrovnaní.

Každopádně Tomáš Vaclík nechytal, ale Seville se dařilo, naopak Jiří Pavlenka pravidelně v brance byl, ovšem Brémy sestoupily z Bundesligy. Teď záleží, co je víc, že?

Ono to vyjde asi nastejno. A teď právě musí dojít na to, o čem jsem mluvil. Rozhodnout musí trenéři, kteří je vidí. Pavlenka v Itálii dostal čtyři góly, ale bylo to po složitých situacích. Dvakrát tečovaná střela, pak šli na něj sami, moc tam toho dělat nemohl. Byl v tom i kus smůly, navíc obránci nepomohli. Ani Vaclík na mě ale v úterý nepůsobil úplně spokojeně. Na jeho výraze bylo párkrát vidět, že je otrávený. Z mého pohledu je však o této věci těžké rozhodnout, když s těmi kluky nejste denně v kontaktu, ale myslím si, že oba jsou kvalitní a ať nastoupí kdokoliv z nich, tak si svou práci odvede. Řekl bych, že gólmani nejsou slabina českého týmu, spíše naopak.

Pořád tedy platí, stejně jako v minulých letech, že jestli Češi mají někde oporu, tak je to právě tento post?

Určitě. Máme dost kvalitních gólmanů a je z čeho vybírat. Konkurence je veliká, protože kromě těchto dvou máme ještě Koláře, nebo Koubka. Samozřejmě se muselo přihlížet i k tomu, v jakém jsou kluci stavu. Právě Kolář toho po tom zranění hlavy moc nenatrénoval a zvolila se správná cesta nechat ho odpočinout. Někdy je třeba hledět i na tyto věci.

Co říkáte na postoj Ondřeje Koláře, který zvolil právě odpočinek před tím, aby jel na EURO zřejmě jako trojka?

On sám asi ví nejlépe, co je pro něj nejlepší. Po takovém zranění se ale není čemu divit. Pravděpodobně by se do brány stejně nedostal a jestli cítí potřebu si odpočinout, tak je to správné rozhodnutí. Má před sebou spoustu let a potřebuje být zdravý. Není důvod, aby se vyšťavil na šampionátu a na začátku přípravy byl ve špatné formě, protože za Slavii ho čeká spousta těžkých zápasů. Naprosto s ním souhlasím.

Nicméně i v souvislosti s tím, že Jiří Pavlenka a Tomáš Vaclík nemusí být v ideálním rozpoložení, se mluvilo o tom, že právě Kolář by měl být jedničkou. Co si o tom myslíte?

Že udělal to nejlepší, co mohl, protože on sám sebe zná nejlépe. Ví, jak na tom je. A co jsem slyšel i jeho poslední prohlášení, že na konci sezony ani netrénoval, jen se připravoval na zápasy, kondičně na tom nebyl dobře. Kdyby jel na mistrovství Evropy, kde by zase nemohl trénovat naplno a jen chytal, přijede zpátky a bude třeba rok nepoužitelný, tak zvolil nejlepší možnou variantu.

Stanovil byste jasnou jedničku, nebo byste při této dvojici šel zápas od zápasu?

Ne. Osobně bych chtěl mít jedničku jasnou, aby i ten gólman věděl, že když udělá chybu, nic se neděje a trenér ho podrží. Brankář musí cítit podporu. Pokud by to bylo tak, že dnes chytáš ty, a podle toho jak, se uvidí, tak do toho půjdou s obavami, nedovolí si víc. Může to být jedno procento ze sta, ale zrovna to může rozhodnout v klíčovém zákroku, nebo momentu. Myslím si, že už dnes by ti kluci měli vědět, kdo je jednička, dvojka, trojka, aby měli jasno, na čem jsou.

Ani jeden nemá jasno o budoucnosti. Může tohle hrát roli, plus to, že se lze na šampionátu prodat?

Samozřejmě může, ale já si myslím, že každý už je zná. Oba mají své jméno a konkrétně u nich nějaké tři, čtyři nebo víc zápasů na mistrovství Evropy nemusí být rozhodující pro další kariéru. Dokonce si ani nemyslím, že by Pavlenka nemohl příští rok hrát druhou Bundesligu. Pořád je to kvalitní soutěž a pro toho gólmana je to stejné, pokud by se hned měli vrátit do nejvyšší soutěže. Ta jedna sezona mu nemusí ublížit, naopak, pokud budou hrát dobře, na špici, o postup, tak tam není velký rozdíl.

Trenéři hledají také složení stoperské dvojice. Jejich rotace asi gólmanům také nepřidá, viďte?

Samozřejmě to nepomáhá, obrana se točila, některé individuální výkony nebyly stoprocentní, ale také musíme vzít v potaz, že to bylo období poznávání, všichni dostali nějakou šanci a teď půjde do tuhého. Mistrovství Evropy už bude něco jiného, půjde o všechno a pro chyby nebude místo. Uvidíme. Opět je to na trenérech, co si myslím, že je nejlepší, podrželi to a moc se toho v sestavě neměnilo. Hráči si ale musí uvědomit, že už půjde o vše.

Po sezoně to ale není úplně jednoduché…

Jistě. Všichni jsou v klubech vytížení a na každého to působí jinak. Třeba kluci z West Hamu toho mají za sebou dost, náročnou sezonu a není lehké do toho najednou zase skočit po pár dnech volna. Únava se už musí projevovat a také se hned nemusí vrátit do své formy. Je to na každém, jak to individuálně zvládne.

Jak vůbec věříte českému týmu na šampionátu?

O výsledku napoví první utkání se Skoty. Ten, kdo prohraje, už jen složitě bude bojovat o postup. Lehké to ale nebude, půjde o tvrdý zápas, podobný tomu, jenž hrála Slavia s Rangers. Bude to i o tom, kdo udrží nervy a jen doufám v to, že rozhodčí zápas nepustí stejným způsobem, protože tam byly až kriminální zákroky a nejvíc prsty v tom měl právě sudí. Roli tu bude hrát psychika i disciplína. Jak do toho vstoupí, a jak unesou některé rány ze strany soupeře. Hlavně se nenechat vyprovokovat k oplácení a zbytečně se nechat vyloučit. Bude to o osobní statečnosti.