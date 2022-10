Hradec B – Kolín 0:3

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Obrovské zklamání. K tomu, jak jsme přistoupili k zápasu, nemám vysvětlení. Proto bylo také vše proti nám. Dostaneme gól, sami ho nedáme a to ani z penalty. Ale zasloužili jsme si prohrát poločas, protože to, co jsme předváděli, byla katastrofa. Vyvrcholilo to červenou kartou a třetím gólem do šatny. Ve druhé půli jsme se sice snažili s tím něco udělat, ale nepodařilo se. Pseudooptický tlak nic neřeší, když nedáme góly. Nic než prohrát jsme si nezasloužili.“

Chlumec n. C. – Zápy 2:0

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „V první půli byla k vidění spíše taktická bitva bez velkých šancí. My jsme nastřelili tyč. Po přestávce jsme přidali, zrychlili hru a zaslouženě vstřelili dvě pěkné branky. Hosty jsme do šance téměř nepustili. Třetí výhra v řadě bez inkasované branky nás těší.“

DIVIZE, skupina C

Trutnov – Čáslav 2:2

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „Tentokrát jsme nebyli tak kvalitní směrem dozadu a soupeř to jednoduše trestal. Naopak mě těší, že i přes zdravotní indispozici a těžký terén byl opět naším hnacím motorem Míša Trávníček, snad mu jeho zdraví vydrží až do konce podzimu. Moc nás mrzí, že opakovaně nedokážeme navázat na dobré výkony ze zápasů na hřištích soupeře a doma se výsledkově a trochu i herně trápíme. Čáslav si u nás minimálně bod za předvedenou hru zasloužila.“

Chrudim B – Dvůr Králové n. L. 0:0

František Šturma, trenér Dvora: „Na těžkém terénu se jednalo spíše o bojovný duel, který nám přinesl zasloužený bod. Soupeř hrál velmi slušně, byl doplněn kvalitními hráči z A týmu a měl více ze hry. My ho však nepouštěli do vážnějších šancí, proto vezeme cenný bod, kterého si vážíme. Mrzí mě, že už nám na podzim nepomůže Filip Machač, který je po domácím utkání s Libercem po operaci. O to více se teď musíme semknout jako tým a bojovat i za něho. Jsem rád, že tým tentokrát neinkasoval a opět pracoval dobře směrem do defenzivy.“

Náchod – Ústí nad Orlicí 0:1

Karel Krejčík, trenér Náchoda: „Sehráli jsme s Ústím vyrovnané utkání, které rozhodla opět naše individuální chyba. Bohužel se nám tyto věci objevují ve většině zápasů. Po obdržené brance jsme duel dohrávali v křeči. Poslední šance byla po trestném kopu Petříkem, který nastřelil tyč. Někdy nám chybí i potřebné štěstí, které k fotbalu patří. Například v 10. minutě, kdy nám byl dle mého názoru upřen zcela regulérní gól.“

Vysoké Mýto – Nový Bydžov 1:1

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Jsme rádi za bod zvenku, který má svoji cenu, a také za to, že výkon z minulého týdne, co se týká nasazení a chuti hrát, se přenesl i do tohoto zápasu. Po pasivnější první půli, kdy jsme byli zbytečně bázliví a možná jsme nevěřili svým vlastním schopnostem, si myslím, že se nám druhý poločas celkem vydařil. Domácí měli v první půli více šancí, ale po přestávce jsme i my měli několik nadějných příležitostí a být lepšího vyhodnocení v předfinální fázi, tak jsme mohli zápas zdramatizovat ještě více. Výkon byl uspokojivý, ale máme dál na čem pracovat.“