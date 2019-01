Rychnovsko – Tečku za letošní fotbalovou sezonou udělá víkendové závěrečné kolo krajských a okresních soutěží.

FOTBALISTÉ Českého Meziříčí si definitivně zajistili první místo v minulém kole po výhře v Doudlebách a dnes je po utkání s rychnovskou rezervou čekají postupové oslavy. | Foto: Petra Rozumová

Derniéra bude ve znamení postupových oslav, ale také dramatických soubojů o záchranu.

Na oslavy postupu do nejvyšší krajské fotbalové soutěže se těší v Kostelci nad Orlicí, kde se dnes představí Bílá Třemešná. Dokonce dvojnásobný postupový triumf oslaví v Českém Meziříčí. Svěřenci trenéra Milana Mikušíka završí úspěšné tažení do I. A třídy duelem s rychnovskou rezervou. Radost z postupu do krajské soutěže si rovněž užijí v Solnici.

Závěrečné dějství nabídne, vzhledem k velmi složité situaci divizního Náchoda, řadu sestupových možností v krajských soutěžích. Podle všeho budou z přeboru sestupovat tři kluby. Dva – Úpice a Lázně Bělohrad – jsou jasné. Čtrnácté Libčany si to tak v posledním kole na dálku rozdají s Chlumcem nad Cidlinou, Broumovem a Dobruškou. Chlumec hraje s Kratonohami, Libčany jedou do Jičína a Dobruška do Broumova. Chlumec se jistojistě zachrání, když vyhraje v normální hrací době, což platí také o Libčanech a Dobrušce. Broumovu stačí k jistotě udržení uhrát bod.

Na umístění Náchoda závisí i osud Ohnišova. Pokud tým z Bělovsi sestoupí, spadne do I. B třídy také nyní čtrnáctý Ohnišov.

Detektivku připomíná stav skupiny H o udržení v I. B třídě. Jistotu mají jen Lípa a Borohrádek, stejně tak sestupující Deštné. Ostatní jsou stále ve hře… Uvidíme, kdo zvládne boj o záchranu nejlépe.

Sobota 13. června

Krajský přebor: Vysoká n. L. – Rychnov n. K. (14), Broumov – Dobruška (17).

I. A třída: Ohnišov – Provodov (14), Kostelec n. O. – Bílá Třemešná (17).

I. B třída – skupina F (o postup): Albrechtice n. O. – Opočno, Doudleby n. O. – Lokomotiva Hradec, České Meziříčí – Rychnov n. K. B (vše 14). Skupina H (o udržení): Deštné v O. h. – Zdelov, Vamberk – Smiřice, Jaroměř B – Borohrádek (vše 17), Předměřice – Lípa n. O. (16).

OP II. třídy: Rokytnice v O. h.– Černíkovice B (13), Kostelecká Lhota – Dobruška B, Častolovice B – Petrovice (oba 14), Voděrady – Javornice, Žďár n. O. – Kostelec n. O. B, Křivice – Přepychy, Solnice – Lukavice (vše 15).

OP III. třídy: Vamberk B – Křovice (12), Dobré – Slatina (14), Domašín – České Meziříčí B (17).

OP IV. třídy – skupina 1: Labuť Rychnov – Opočno B (14.30, Slatina), Čermná n. O. – Javornice B (17).

OP IV. třídy – skupina 2: Voděrady B – Lípa n. O. B (12.15), Kostelecká Lhota B – Olešnice v O. h. (17).

Neděle 14. června

Divize C: Trutnov – Týniště n. O.(17).

I. B třída – skupina F (o postup): Černíkovice – Malšovice (17).

OP III. třídy: Albrechtice n. O. B – Dobruška C, Doudleby n. O. B – Roveň (oba 17).