Úterního úvodního klání, které aktérům značně znepříjemňoval déšť (chvilkami pořádný liják), se zúčastnilo těchto sedm mužstev: Foxconn European Manufacturing Services, Biskupské gymnázium Hradec Králové, Maso Jičín, Datwyler Sealing Technologies CZ, Jusda Europe, Enteria, Obec Lodín.

Nejprve se hrálo v základních skupinách (A – čtyři týmy, B – tři týmy), poté přišly na řadu vyřazovací boje v podání klasického play off systému pro nejúspěšnější kvarteto.

Zasloužené prvenství, vítěze chválil i soupeř

Loňský primát v základním kole této soutěže (tehdy se hrálo v Hradci na Háječku) zopakovala Obec Lodín, která byla v celém turnaji nejfotbalovějším týmem a zaslouženě triumfovala. Ve finálovém duelu bez větších problémů přehrála Foxconn 2:0.

„Nejeli jsme si pro nic jiného než pro vítězství. Trošku jsme pozměnili tým, ale to jádro tam zůstalo. Kluci podali super výkon. Trošku to všem hatilo počasí, ale pro všechny to bylo stejné. I přesto jsme si to všichni moc užili a už se těšíme na další turnaj do Poličky. Loni se nám to tam trochu nevydařilo zdravotně, tak snad to bude lepší. V Lodíně teď budujeme fotbalové hřiště, takže pak budeme trénovat a na další roky budeme hrozně nabitý,“ smál se hráč a starosta Lodína Milan Bartoň.

„Byl to super turnaj. Trochu jsme se báli počasí, ale dopadlo to dobře. Skupina našemu týmu vyšla parádně. Trošku jsme bojovali v semifinále, kde se nám pak podařila dobrá otočka. Finále bylo proti rozhodně lepšímu soupeři se skvělým brankářem, který si nás vyloženě pohlídal, nepustil nás k ničemu a zaslouženě vyhrál,“ hodnotil úterní zápolení kapitán poraženého finalisty z Foxconnu Milan Prokůpek.

Souboj o bronz jasně pro tým Enteria

Třetí příčku obsadil tým Enteria, jenž v předešlém roce ovládl základní kolo na Pardubicku. V souboji o pomyslný bronz bez potíží porazil Maso Jičín 4:1.

Ostatní celky skončily v poli poražených, ovšem žádnou tragédii z toho nedělaly. Naopak, v jejich řadách panovala dobrá nálada a radost z toho, že si mohly zahrát.

„Po krásné spršce, kterou jsme tady zažili, a lehkém organizačním chaosu (mj. v úvodu proti sobě chvíli hrály dva týmy z jiných skupin – pozn. aut.) nakonec zvítězil fotbal. Bylo to skvělé, krásně jsme si zahráli,“ pronesl například Josef Vojáček, který reprezentoval Biskupské gymnázium Hradec Králové.

Jediným týmem, který na turnaji nebodoval, byl Datwyler, ale ani jeho hráči nebyli nikterak skleslí. „Sice jsme přijeli oslabeni o některé hráče a trochu se nám to klouzalo, ale nehráli jsme úplně špatně. Jenom nám chybělo trochu toho pověstného sportovního štěstíčka,“ usmíval se gólman a zároveň kapitán mančaftu Jiří Appl.

Zaměstnanecká liga ve výsledcích

SKUPINA A: Foxconn – Biskupské gymnázium HK 1:0, Maso Jičín – Datwyler 5:0, Foxconn – Datwyler 6:1, Biskupské gymnázium HK – Maso Jičín 2:3, Biskupské gymnázium HK – Datwyler 4:2, Foxconn – Maso Jičín 3:0. Pořadí: 1. Foxconn 9 bodů (skóre 10:1), 2. Maso Jičín 6 (8:5), 3. Biskupské gymnázium HK 3 (6:6), 4. Datwyler 0 (3:15).

SKUPINA B: Jusda – Enteria 1:1, Enteria – Obec Lodín 2:3, Jusda – Obec Lodín 0:8. Pořadí: 1. Obec Lodín 6 bodů (skóre 11:2), 2. Enteria 1 (3:4), 3. Jusda 1 (1:9).

SEMIFINÁLE: Foxconn – Enteria 4:2, Obec Lodín – Maso Jičín 4:1. O TŘETÍ MÍSTO: Enteria – Maso Jičín 4:1. FINÁLE: Obec Lodín – Foxconn 2:0.